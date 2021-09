"La Voz Senior": Lucía Galán se conmueve al ser sorprendida por su hija Rocío en el escenario. | Fuente: Composición

“La Voz Senior” sorprendió a Lucía Galán con su hija Rocío quien hizo una audición a ciegas interpretando el tema ‘Una canción para que te cuides’, canción de Pimpinela.

Al voltear su silla, la cantante argentina había reconocido su voz y cuando la vio no pudo ocultar sus lágrimas. Cuando terminó de cantar, ambas corrieron a abrazarse ya que no se ven hace semanas por las grabaciones del programa.

“Esto no se hace. Ella me dijo que tenía un examen y que no podía venir. ¡Qué mentirosa me resultaste!”, dijo Lucía Galán en “La Voz Senior”. Por su parte, Rocío Hazán Galán resaltó el trabajo de su madre y de su tío Joaquín por los niños ya que formaron la organización ‘Hogar Pimpinela’ donde la joven se hace cargo cuando su madre está de gira.

Por otro lado, resaltó que no existirá un “Pimpinela 2” puesto que su primo, hijo de Joaquín Galán, también es músico.

25 años del Hogar Pimpinela

Esta casa hogar fue creada en julio de 1996 por el dúo Pimpinela donde albergan a niños que están a la espera de ser adoptados. En una serie de entrevistas a medios internacionales, los hermanos comentaron que se sienten felices de tener a los pequeños en una casa y hasta el momento, más de 500 ya han encontrado una familia.

Para ayudarles en esta acción, varios artistas les ayudan con donaciones y con la difusión del 'Hogar Pimpinela' para que más personas puedan conocerlo y así adoptar a un niño.

Este 2021 se cumplen 25 años de fundación y el dúo promete que seguirán albergando niños que han perdido a sus padres, de la calle o no tienen dónde quedarse.

