En una entrevista, Raúl Romero reiteró que no conducirá "Habacilar"

El lunes 24 de enero, vuelve el programa concurso “Habacilar”, aunque se mantiene en suspenso quién será el conductor. Por su parte, Raúl Romero ha vuelto a declarar que no está en sus planes volver a la televisión.

Durante su participación en el podcast Hablando Huevadas, Raúl Romero respondió a la pregunta de si tenía intención de volver a la tele: “No, ahorita no. Pero es curioso, porque lo expliqué en Instagram y, obivamente, la mayoría de la gente recibió el mensaje "no voy a ir a la tele". Pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing”.

Raúl Romero hace referencia al video que compartió a fines del año pasado, donde remarcaba que no estaba en sus planes volver a la televisión, al tiempo que agradecía las muestras de afecto de sus seguidores.

Durante la entrevista, Romero también criticó que algunas personas recién tomen ciertos hechos por ciertos, una vez que los ven en la televisión. “Hay gente que… algo que no ve en la tele no puede creer que no sea verdad. "Pero si lo he visto en la tele, eso me han dicho”, señaló el músico.

Raúl Romero y su enigmático mensaje a pocos días del retorno de 'Habacilar'

Este lunes 24 de enero, tras once años, retorna 'Habacilar', el programa concurso que condujo Raúl Romero entre 2003 y 2011. A pesar de que el conductor negó que vaya a formar parte de este esperado retorno, los seguidores del programa no pierden la ilusión de volver a reír junto a él.

En vísperas, a través de su cuenta de Twitter, el popular 'cara de haba' compartió un mensaje que dice “Preparándonos”, al lado del cual hay emojis de un micrófono y unas notas musicales.

Esto podría estar relacionado con la carrera musical que Raúl Romero retomó hace algunos años. Aunque también es extraño que haya vuelto a usar su cuenta de Twitter después de tres años de ausencia, cuando falta tan poco para el retorno de 'Habacilar'.

Quienes sí han confirmado su presencia hasta el momento son las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt, así como el recordado asistente de producción 'Margaracha'. ¿A quiénes más veremos el próximo lunes?

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.