Rebeca Escribens regresó a "América Espectáculos", tras la muerte de su padre. | Fuente: Instagram

Rebeca Escribens regresó a “América Espectáculos”, el segmento que conduce en el programa noticioso “Primera edición”. Esto se da después de tres días de ausencia, tras la muerte de su padre Jorge Escribens, el domingo 19 de junio.

“Hola, ¿cómo están? Buenos días; sí, siempre buenos días”, fueron las primeras palabras de Rebeca Escribens. “Yo ahí, abrazando mi dolor, mi duelo… Es difícil estar aquí”, dicho esto, se quebró e hizo una pausa, durante la cual sus compañeros Federico Salazar y Verónica Linares le dieron ánimos para continuar.

¿De qué falleció el padre de Rebeca Escribens?

Ya más calmada, Rebeca Escribens comentó que se presentó en el programa porque su padre le enseñó a honrar el trabajo y la vida. Entonces, decidió contarle al público de qué falleció su padre, y también un poco sobre él.

“Mi papá padecía cáncer de pulmón desde diciembre del año pasado. Entonces, el proceso ha sido muy complicado. De hecho, en enero, cuando estuvo en UCI –Dios mío, salió porque Dios es grande nada más–, y en una segunda oportunidad, que entró por una neumonía, también se salvó de milagro”, explicó la conductora.

Y recurriendo al humor que caracteriza a ella y su sección, bromeó: “Él era un ‘desgraciado’. Él dijo ‘yo me muero en el Día del Padre, porque me da la gana’. Él no era cualquier persona; de tal palo tal astilla. Él decidía qué hacer con su vida, cuándo y a qué hora”.

Rebeca Escribens contó una anécdota de su padre

Rebeca Escribens comentó que su padre ya no soportaba más quedarse en el centro médico y que los medicamentos habían afectado su estado anímico. Aún así, se mantenía fiel a sus valores, como lo demuestra una anécdota que contó la conductora:

“En una de esas, entra el doctor y le dice: ‘Doctor, ya me voy de alta, no se olvide de darme mi constancia para enseñar en el trabajo a mi jefe’, y el doctor le dijo ‘Sí, don Jorge, no hay problema, ¿pero por qué pide constancia, si usted es el dueño de la empresa?’. Y mi papá respondió: ‘Con mayor razón, hay que dar el ejemplo’. ¡Ese es mi viejo, carajo! Lo pinta de cuerpo entero, y con eso yo me quedo”.

Agradeció a sus compañeros de “Primera Edición”

Rebeca Escribens continuó diciendo que, cuando un ser querido parte, una persona no vuelve a ser la misma, y comentó que, en esos duros momentos, hay que “abrazar el dolor, exprimirlo, patearlo, llorar, ver la foto, volver a llorar, dejarla, hacer tus cosas, regresar, darte el tiempo para ti, para que puedas transformar ese dolor en un hermoso recuerdo”. Algo que hizo cuando su madre partió hace 22 años.

Finalmente, la conductora agradeció a sus compañeros de “Primera Edición” por su apoyo constante, e indicó que ser parte del programa le hace mucho bien.

