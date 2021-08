Korina Rivadeneira tras bailar marinera en “Reinas del Show”: “Me siento peruana” | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira sorprendió en la reciente edición de “Reinas del Show” en la que se hizo un homenaje a los bailes típicos peruanos. La modelo venezolana presentó una marinera norteña y confesó que está “enamorada” de esta danza.

En la sexta gala de “Reinas del Show”, Rivadeneira sorprendió al jurado llevándose uno de los puntajes más altos de la noche tras bailar ‘La Concheperla’ con “garbo” y “coqueteo”, según Carlos Cacho y Morella Petrozzi.

“Mi hija es peruana, mi esposo es peruano y yo también por qué no”, dijo Korina Rivadeneira al escuchar en el detrás de cámaras que bailó como una peruana. “Tengo 13 años de mi vida viviendo en Perú, la mitad de mi vida casi. Yo me siento como tal”, agregó.





Korina Rivadeneira y su secreto de baile

Tras recibir un 10, 9, 9 como puntaje, la modelo reveló que su secreto para presentar buenas performances gala tras gala es la perseverancia.

“A la primera no me sale nada. Cualquiera que me vea bailando en un primer ensayo dirá ‘esta chica es un desastre’ pero soy tan empeñosa que lo que sea hago me salga o lo copio muy bien”, confesó.

Agradecida con el Perú

Al ser presentada por Gisela Valcárcel en el set de “Reinas del Show” y antes de presentar su marinera, Korina Rivadeneira se tomó unos segundos para agradecer al Perú por acogerla los últimos trece años.

“Nadie lo sabe pero una terrible experiencia en Venezuela me trajo a este hermoso país y soy la persona más feliz porque desde entonces es como si mi vida se hubiese destinado a vivir acá (...) A Perú le agradezco todo, mis alegrías más grandes, el amor de mi vida, una familia, a mis amigos, la magia en su música y su comida (...) Hoy soy la mujer que soy gracias a Perú”, comentó.

