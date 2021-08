Jazmín Pinedo se sincera sobre su participación en “Reinas del Show”: “No esperé llegar hasta aquí” | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo bailó a ritmo de caporales en la sexta gala de "Reinas del show" y cada vez está más cerca de llegar a la gran final del programa de baile conducido por Gisela Valcárcel.

Tras pasar a la siguiente gala, la presentadora de televisión se animó a hablar de lo dura que se ha puesto la competencia por llegar a la gran final.

“(La competencia) está difícil. La verdad es que no esperé llegar hasta aquí. Estamos a nada de la gran final y están quedando las mejores y me da mucho gusto porque al final el público es quien disfruta de los programas”, comentó la también modelo.

Pinedo aseguró que a estas alturas le gustaría llegar a la final pero también es consciente de que el público tiene la última palabra. Asimismo, la modelo aseguró que aún no se puede hablar de una ganadora porque todo depende del esfuerzo en cada una de sus presentaciones.

“Todas tienen algo importante. No me gusta subestimar a la gente, siempre observo en silencio y vamos a ver quién gana. Al final se trata del esfuerzo que le ponga cada una”, mencionó.

Jazmín Pinedo bailó caporales

En la reciente gala de “Reinas del Show”, Jazmín Pinedo bailó el tema “Soy Caporal” del Grupo Tupay como parte del homenaje a las danzas del Perú que organizó el programa de baile. Pinedo recibió un 9, 9 y un 8 de parte del jurado.

Antes de presentarse en la pista de baile, Gisela Valcárcel la invitó a hablar del amor y la popular ‘Chinita’ señaló que lo le ha cerrado las puertas al amor.

“Creo que el amor no se busca y va a llegar y cuando llegue y voy a tener el corazoncito, así como lo tengo ahora, listo y lleno de amor para quien se lo merezca”, comentó Pinedo. “Nunca le he cerrado las puertas al amor. En este momento no lo estoy buscando porque estoy concentrada en muchas cosas pero que cuando toque, toque”, agregó.

