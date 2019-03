Actriz peruana Sofía Rocha falleció a los 51 años. | Fuente: Instagram

La inesperada partida de la actriz peruana Sofía Rocha ─quién destacó en sus trabajos de teatro, cine y televisión─ ha causado conmoción en el mundo de la cultura del país. Desde las 9 de la mañana, los seguidores de la recordada intérprete de "A los 40" podrán darle el último adiós en la Sala Nasca del Ministerio de Cultura en San Borja.

Sofía Rocha se encontraba en ensayos para la obra teatral "Sueldo bajo" del C.C. de la Universidad del Pacífico. Mientras que, el día anterior, estuvo en función de "El curioso incidente del perro a medianoche".



Sofía Rocha | Fuente: Archivo

IMPECABLE TRAYECTORIA

Rocha Azcurra destacó por su impecable trayectoria en las tablas de teatro, así como en los sets del cine y la televisión. Su formación tuvo como pilares el grupo Teatro del Sol, el taller de Umbral y el LAMDA workshop. En 1994, participó en las series televisivas “Los de Arriba y los de Abajo”, “Los Unos y los Otros”, “Todo se Vende, Todo se Compra” y “Escándalo”.

Su exitosa carrera continuó en 2006, cuando bajo la dirección de Roberto Ángeles actuó en la obra “Antígona”; y, luego, grabó la película “El Acuarelista”.

Para perfeccionar sus dotes actorales, Sofía Rocha viajó a Londres (Inglaterra), donde llevó cursos de expresión corporal en The London Academy of Music and Dramatic. A su regreso, en 2010, protagonizó la puesta en escena de la tragedia griega “Medea”, dirigida por Gisela Cárdenas.

Entre los años 2011 y 2012, participó en “Sangre como Flores”, “La Pasión”, según García Lorca, “La cura en Troya” y “El Lenguaje de las Sirenas”, bajo la dirección de Mariana de Althaus. En la pantalla grande actuó en la película “A los 40”, de Bruno Ascenzo, que se estrenó en el año 2014.

Además, participó en la última edición del Festival de Artes Escénicas - FAE Lima 2019, en la obra nacional “Todos los Sueños del Mundo”.