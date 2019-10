Johana Cubillas confiesa que no habla con su padre hace 12 años: "Yo lo quiero, pero esta es una lucha por mis derechos" | Fuente: Composición

Johana Cubillas, hija del popular futbolista peruano ‘Nene’ Teófilo Cubillas, sigue una lucha judicial contra él por el pago de una demanda de alimentos desde hace más 12 años. Una batalla que aún continúa, pese a que ganó el juicio, ya que el 'Nene' no paga la deuda de más de 100 mil soles (83. 913 soles más los 20 mil, de daños y prejuicios).

"Yo tuve una buena relación con mi papá hasta que tuve 17 años. Nunca me dio ni un sol, mi mamá tiene una crisis económica fuerte y a raíz de eso, le pedimos que nos ayude a pagar la mitad de la universidad. Ahí es cuando se vuelve loco", dijo la periodista.

En conversación con RPP Noticias, Johana contó que pese a que el juicio civil ya fue ganado, todavía no se lo puede extraditar (Cubillas vive en Estados Unidos). "Falta ir a juicio penal y ahí es donde se va a dictaminar que lo extraditen. La demanda la inició mi mamá cuando yo tenía 17 años, y a partir de los 18 tenía que demandar yo porque ya era mayor de edad, así que desde los 18 es mi demanda", comentó.

Johana resalta que no habló del tema antes porque "tenía que hablar bien de mi papá y mantener bien su imagen". Así, en diversos reportajes, ela siempre habló bien de él "con la esperanza de que algún día recapacite y algún día podamos tener una buena relación". Una situación que parece lejana.

"Yo siento que se ha burlado de mí por 12 años, porque hace 12 años no me habla. Yo he intentado comunicarme con él, no me dirige la palabra, no le interesa mi vida", dijo emotivamente a Mujeres al mando.

La periodista y comentarista deportiva explica que si su padre paga la deuda no será extraditado por la Interpol ni se llevará el caso al área penal.

En total, Teófilo Cubillas le debería pagar a su hija el monto de 83 900 soles, más 20 mil soles por daños y perjuicios. Sin embargo, el exjugador de Alianza Lima no acudió a la audiencia pública realizada el pasado 24 de octubre en el Juzgado Nacional de investigación Preparatoria de Surquillo, convocada por el juez Demetrio Ramírez, debido a que se encuentra fuera del país.

NO SE HABLAN HACE 12 AÑOS

"Él ha hecho lo que ha querido con el Poder Judicial. Cuando mi mamá comenzó con esto, mi papá le dijo que no sabía con quién se estaba metiendo. A mí me tomado como 12 años esto. Estoy segura que mi papá jamás creyó que Hinostroza saldría del Poder Judicial y por eso estaba seguro que no me iba a pagar. Yo no entiendo como puede vivir tranquilo, como puede dormir tranquilo", contó Johana.

Cubillas comenta que padre dijo no poder asistir personalmente a la audiencia porque no tenía dinero para el boleto de avión. "Todos sabemos que no regresa al país porque tiene impedimento de salida por todo el tema de Hinostroza, no por lo mío. Quiero llamar a los fiscales que están con el caso Hinostroza a que le habran una investigación. Miren el poder que tiene por el simple hecho de ser un futbolista famoso", dijo.

Además, Johana confesó cómo la situación legal con su padre la ha llevado a padecer de ataques de ansiedad. " La gente habla muchas cosas, sin saber cómo ha sido mi vida. Ustedes no me conocen, pero yo he tenido un montón de operaciones. Y él nunca ha estado en mis operaciones o me ha visto en el hospital. Mi mamá fue la que se bancó todo eso y la única vez que le pedimos algo, le exigimos eso, él decidió no hablarme", finalizó.