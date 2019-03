"NOS CASAMOS! El día más feliz de mi vida con el hombre de mi vida. Un SÍ para siempre" | Fuente: Instagram

Johana Cubillas se casó este viernes con su novio Juan Ichazo Blanco en Argentina en una ceremonia civil. El gran ausente fue su padre, el astro del fútbol peruano Teófilo Cubillas, convirtiéndose en uno de los temas más mencionados en redes sociales.

Para algunos, la ausencia de Cubillas en el enlace civil de su hija no era sorpresa, pues hace unos meses, fue la propia Johana quien dio a conocer cuán cercana o no era su relación.

A mediados del año pasado, Johana Cubillas reveló que la relación con su padre, el recordado futbolista Teófilo Cubillas, no era buena como se veía en redes sociales, esto durante el escándalo de corrupción de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura en el que se vio envuelto.

"¿Ustedes creen que a mí me afecta en algo que me mencionen en sus tweets contra mi papá? No entiendo qué pretenden. Mi papá ya está bien grande para saber lo que hace. Déjense de estupideces y traten de mejorar como sociedad, yo no voy a pelearme, ni responder por problemas ajenos".

En comentarios de su cuenta de Instagram, Johana confirmó que la boda religiosa se realizará en Lima.

Los flamantes esposos estuvieron acompañados de sus familiares más cercano durante su boda civil. | Fuente: Instagram

SU COMPLICADA RELACIÓN

Las redes sociales aparentaban una relación de respeto. Johana Cubillas posteó, el 20 de octubre de 2017, la imagen de un gol de Teófilo. "Orgullo, admiración, amor, papá, Perú", escribió en la leyenda. Entre homenajes personales a la selección peruana ─que por ese entonces ilusionaba a todos con su clasificación al mundial─ y 'selfies' que exaltaban las bondades de la modelo y conductora, Johana se daba tiempo para reavivar la leyenda del goleador peruano de los mundiales.

En una foto de junio de 2017, por el Día del Padre, un corazón adornaba la palabra "papá" acompañando a la tierna imagen de padre e hija abrazados. Un año después, la verdad de Johana Cubillas sale a la luz. "Que la gente sepa que sus ídolos muchas veces son de barro", dijo en el programa "Beto a saber", quizás como una advertencia dirigida hacia ella misma.