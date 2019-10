Joana Cubillas y Teófilo Cubillas | Fuente: Instagram

Johana Cubillas, hija del popular ‘Nene’ se encuentra en una batalla judicial con su padre, pues el máximo goleador de la selección peruana le debe una pensión de alimentos desde el año 2008, que a la fecha asciende a más de 80 mil soles si se incluyen los intereses legales.

En total, Teófilo Cubillas le debería pagar a su hija el monto de 83 900 soles, más 5 mil soles de intereses. Sin embargo, el exjugador de Alianza Lima no acudió a la audiencia pública realizada el pasado 24 de octubre en el Juzgado Nacional de investigación Preparatoria de Surquillo, convocada por el juez Demetrio Ramírez, debido a que se encuentra fuera del país.

Es así que, en declaraciones a ATV Noticias, Johana Cubillas reveló que buscó la manera de lograr que su padre asista a la citación, sin embargo, no tuvo éxito. “El siguiente paso si no paga es que lo traiga la Interpol como un delincuente, habiéndole dado 11 años de chance para que pague, habiendo hecho de todo”, aseguró la hija del exfutbolista.

La joven periodista se encuentra felizmente casada y tiene hijos que no son cercanos a su abuelo, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos con la otra parte de su familia. "Ya sabía que no iba a venir, me puso un montón de excusas de que no tenía dinero para comprar un pasaje y venir", agregó.

UNA RELACIÓN TIRANTE

Cabe mencionar que Johana nunca mantuvo una buena relación con su padre, pues desde que nació y durante buena parte de su infancia, el futbolista solo la iba a ver cada dos o tres meses. Incluso, cuando afrontó problemas de salud debido a una malformación en su columna vertebral, no la apoyó económicamente en su recuperación ni en sus estudios.

Es por esta y otras razones que Johana y su padre, Doris Patiño, tomaron la decisión de presentar un juicio por pensión de alimentos en contra de Teófilo Cubillas, uno que hasta hoy sigue vigente. Johana todavía no encuentra justicia.