Tras ganar "Reinas del show", Vania Bludau grabará reality junto a hija de Alejandra Guzmán en Miami | Fuente: Composición

La modelo Vania Bludau se coronó como la primera ganadora del reality "Reinas del show", formato estrenado por Gisela Valcárcel hace unas semanas y que puso en competencia a siete famosas de la farándula local. Tras superar a Korina Rivadeneira y Natalie Vértiz, Bludau se alista para viajar a Miami (donde vive junto a su prometido Frank Dello Russo) donde comenzará a grabar un nuevo reality.

"Estoy en un reality con otras chicas que viven en Miami y son de diferentes países. Se llama 'Palm House' (La casa de la palmera). Mi productor (del reality) me dio permiso para participar aquí (en 'Reinas del show') porque allá comenzaron hace dos semanas. Me dijo: 'Ve con todo y trae la corona" y ahí se la llevo", comentó.

Según contó Vania, antes de comprometerse a participar en el reality conducido por Gisela Valcárcel, ya había firmado para ser parte de "Palm House", programa producido por el uruguayo Federico Díaz y en donde compartirá créditos con Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

Además de las modelos, el reality tendrá como participantes a otras famosas de Miami como Ximena Córdoba, Mara Roldán, Gisela Iribas, Geraldine Duque, Karen Carreno, entre otras.

El reality planea contar cómo es el día a día de las famosas: desde cómo se preparan para una portada de revista hasta sus clases de yoga.

BODA E HIJOS

Vania también se encuentra planeando su boda, que según ha confirmado, se realizará en nuestro país el próximo año.

En declaraciones al diario Trome, la excombatiente reveló que la fecha de la boda con su novio, Frank Dello Russo, aun no es concreta, pero que es muy probable que la ceremonia se realice en el Perú.

“Estábamos indecisos, pero ya mi novio me dijo que se quiere casar en Perú, le gusta mucho nuestro país, me dice: ‘Quiero que mi familia conozca tu cultura’. Cuando termine ‘Reinas del show’, me quedaré unos días más para ver un ‘wedding planner’ (organizador de bodas)”, aseguró la modelo.

Además, la cantante se mostró apresurada por convertirse en madre, pues afirmó que, a penas se case, buscará tener hijos. “Apenas me case, es más, cuando ya esté por casarme iré practicando, quiero tener hijos al toque”, comentó.