Vania Bludau no quiere una boda costosa con Frank Dello Russo. | Fuente: Instagram

Vania Bludau, reciente ganadora de "Reinas del show", va preparando todos los detalles para su boda con el abogado Frank Dello Russo. Ella está interesada en que el evento sea significativo para lo cual no cree que sea necesario gastar miles de dólares.

"Soy de las personas muy simples, no me llena de felicidad el oro y el moro, prefiero algo bonito y significativo. Sé que es un gasto, pero tampoco voy a despilfarrar el dinero. Tengo como prioridad comprarme un departamento. El matrimonio se dará, pero no estoy desesperada por eso", comentó al diario "Trome". Además, no gastaría US$ 170.000 como tenía pensado Sheyla Rojas: "no, eso es mucho", subrayó.

Ser un personaje televisivo resultó un poco difícil al inicio de su relación, pero con el tiempo la relación ha ido madurando. "Él [Frank Dello Russo] está en las cortes y yo con las cámaras y las luces. Al principio le costó mucho porque no entendía mis viajes a Lima y poco a poco lo fue procesando [...] Él salió de su zona de confort para entender y aceptar mi trabajo", sostuvo Vania Bludau.

Vania Bluda planea casarse en Lima el próximo año. | Fuente: Instagram

LA BODA

La ganadora de "Reinas del show" está decidida a casarse en Lima el próximo año. Ella ha planeado invitar entre 100 y 150 personas, familia y amigos, para que estén "las personas que han compartido mi relación y vida". Antes de la boda, es posible que la familia del novio conozca Iquitos.

Respecto a los hijos, tanto Vania Bludau como Frank Dello Russo están entusiasmados con ser padres. Primero pensaban en dos o tres, pero ahora no descartan que sean cinco. "Voy a cumplir 29 años, podré ser madre a los 30. Ya quiero ser mamá", aseguró.

Después de su paso por "Reinas del show", ella viajará a Miami (EE.UU.) para formar parte del 'reality' "Palm House", que es conducido por mujeres y en el cual participa Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.