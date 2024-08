'Tu nombre y el mío': fecha de estreno, elenco, trama, personajes y todo lo que debes saber de la novela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jhonny Orosco fue una figura emblemática de la cumbia nacional. Con el grupo Néctar, se hizo escuchar en diferentes partes de Latinoamérica como Argentina y Bolivia. Tras su fallecimiento, el legado lo continuó su hijo Deyvis Orosco del que la productora Michelle Alexander se basó en su historia para crear Tu nombre y el mío.

Continuando con las novelas familiares, el canal 4 lanzará esta producción que aspira a ser líder en su horario. Aquí te contamos todos los detalles.

¿De qué trata Tu nombre y el mío?

Tu nombre y el mío es la novela inspirada en la vida de Deyvis Orosco. El adelanto muestra una escena donde el joven artista conversa con su padre, Johnny Orosco, expresándole su deseo de triunfar en los escenarios; sin embargo, consciente de las dificultades del mundo de la música, el recordado líder del Grupo Néctar intenta protegerlo y darle una perspectiva realista de su propio camino artístico.

El avance incluye el momento en que Deyvis recibe la noticia de la trágica muerte de su padre en un accidente en Argentina. A través de imágenes reales, se retratan los eventos que conmocionaron a todo el país en 2007.

En ese contexto, la telenovela abordará lo ocurrido tras esta pérdida devastadora y cómo el protagonista encontró la fortaleza para continuar el legado musical de su familia.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Tu nombre y el mío?

Tu nombre y el mío se estrena este miércoles 7 de agosto desde las 9:40 p.m.

¿Qué canal transmite Tu nombre y el mío?

La novela Tu nombre y el mío será transmitido por América TV.

Elenco de "Tu nombre y el mío".Fuente: @deyvisorosco

¿Quiénes integran el reparto de Tu nombre y el mío?

Doña Eva (Carolina Infante) - mamá de Deyvis Jhonny Orosco (Reynaldo Pacheco), el actor boliviano interpreta a padre de Deyvis, fundador de Grupo Néctar Deyvis niño (Dominic Oré) Cassandra Sánchez (Ale Fuller) - esposa de Deyvis, madre de su hijo Adriana Martínez (Sirena Ortiz) - enamorada de Deyvis en su juventud Hellen (Daniela Feijoó)- enamorada de Deyvis en la adolescencia Deyvis Orosco (Mario Cortijo) Tavito (niño - Jean Christopher Rivas) - mejor amigo de Deyvis Hellen (Macarena Bachmann) - niña de la que Deyvis estuvo enamorado de niño Don Felipe Atanacio (Pold Gastelo) - abuelo de Deyvis Doña Teolinda (Úrsula Mármol) - abuela de Deyvis Kathy (Ximena Díaz) - tía divertida, coqueta y pícara Kike (Iván Chávez) - tío, hermano de Jhonny Orosco Pancho Hurtado (Edward Llungo) socio de Jhonny, con quien forma Néctar. En un momento, Jhonny regresa a Perú porque Néctar no iba a bien, después en Bolivia fue un boom y como no estaba Jhonny, contrataron a un argentino Facundo López (Facundo Posincovich) que, en algún momento se hizo pasar por el cantante principal. Tavito (adulto – Joel Calderón) - mejor amigo de Deyvis Carla (Briggite Jouannet) - luego de la tragedia, se vuelve muy amiga de Deyvis Pancho Jr. (Sergio Armasgo) - hijo de Pancho Hurtado Willy del Rosario (Daniel Cano) - periodista que meterá en problemas a Deyvis Estrella (Stephanie Orúe) - cantante de cumbia, tiene talento, pero le llega la popularidad de Devyis y piensa que debe ser más famosa que él, no es una villana en su totalidad, pero sí es envidiosa Perla (Ethel Pozo) - asistente de Estrella, juntas harán lo posible Marcial Montero (Oscar Carrillo) - mánager se vuelve millonario a costa del grupo Néctar y Jhonny Matías Montero (Javier Dulzaides) - hijo de Marcial, odia la cumbia, es arribista Natalia Montero (Merly Morello) - hija de Marcial, es amante de la cumbia, todo lo contrario a su hermano Fiorella Trigoso (Lucía Oxenford) - nueva esposa de Marcial, modelo, lo único que le interesa es el dinero ‘El Chacal’ (Emilram Cossio) - productor peruano, mánager de grupos de Argentina, cobra cupos para brindarles el espacio para trabajar

¿Qué dijeron Deyvis Orosco y Michelle Alexander sobre Tu nombre y el mío?

En la conferencia de prensa de Tu nombre y el mío, Deyvis Orosco se mostró emocionado por ver a todo el elenco que retratará su historia. "Conozco la trayectoria de cada uno de ellos y, a los que no lo conocía, he visto su trabajo. Se ha juntado a los mejores profesionales de la industria en nuestro país. Estoy agradecido con Dios, con la vida; sobre todo con la gente que, desde el día 1, me ha permitido seguir con la música. Perdí a mi padre cuando tenía 20 años y dije que mientras yo siga vivo su legado iba a ser más grande. Él ya pertenece a la historia de la música y ahora estoy trabajando duro para dejar mi propia historia y mi legado. Luchen por sus sueños", dijo.

Por otro lado, Michelle Alexander comentó que ya tenían pensado trabajar en este proyecto contándolo desde la visión del hijo de Jhonny Orosco, quien continúa con su legado:

"Les quiero presentar esta historia que quizá los más jóvenes no lo recuerdan. En el 2007 nosotros presentamos Néctar en el cielo contando la historia de Jhonny Orosco, fue un éxito rotundo. Se cerró, pero fue creciendo la imagen del hijo que tuvo que cargar con lo de Néctar cuando su padre muerte. Entonces contaremos cómo cargó con el sufrimiento, dolor y cómo sacó adelante a su familia y a varias familias, la de sus músicos", comentó.

