'Tu nombre y el mío': ¿Cuántos puntos de ráting hizo el primer capítulo de la novela?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El miércoles, 7 de agosto, se estrenó Tu nombre y el mío, novela inspirada en la vida de Deyvis Orosco. Tras ser anunciada como una de las grandes producciones de la televisión, aquí te contamos cómo le fue en el rating. De acuerdo con Kantar Ibope Media, estuvo en el segundo puesto de lo más visto en la pantalla chica nacional con 24 puntos y, en promedio general, hizo 19,5 puntos.

La novela solo se ubicó por debajo de Al fondo hay sitio que continúa liderando el rating; además, logró superar a Esto es guerra (16.5) que anunció a Katia Palma como la nueva conductora tras el adiós de Johanna San Miguel.

A través de sus redes sociales, Deyvis Orosco compartió un video donde se emocionó al ver junto al elenco el primer episodio de Tu nombre y el mío:

"Pueden creer que, terminando el primer capítulo, me vine para el estudio porque no iba poder dormir. Estoy muy emocionado, miren la hora y ha sido como cerrar los ojos y regresar a mis inicios. Quiero agradecerles a todos por todas sus muestras de cariño y agradecerles por tantos años acompañándome. Los quiero mucho de verdad, ya saben, a ver la novela", expresó.

Mario Cortijo, Michelle Alexander, Deyvis Orosco y Reynaldo Pacheco en la presentación de "Tu nombre y el mío".Fuente: @deyvisorosco

¿De qué trata Tu nombre y el mío?

Tu nombre y el mío es la novela inspirada en la vida de Deyvis Orosco. El adelanto muestra una escena donde el joven artista conversa con su padre, Johnny Orosco, expresándole su deseo de triunfar en los escenarios; sin embargo, consciente de las dificultades del mundo de la música, el recordado líder del Grupo Néctar intenta protegerlo y darle una perspectiva realista de su propio camino artístico.

El avance incluye el momento en que Deyvis recibe la noticia de la trágica muerte de su padre en un accidente en Argentina. A través de imágenes reales, se retratan los eventos que conmocionaron a todo el país en 2007.

En ese contexto, la telenovela abordará lo ocurrido tras esta pérdida devastadora y cómo el protagonista encontró la fortaleza para continuar el legado musical de su familia.

¿Qué dijeron Deyvis Orosco y Michelle Alexander sobre Tu nombre y el mío?

En la conferencia de prensa de Tu nombre y el mío, Deyvis Orosco se mostró emocionado por ver a todo el elenco que retratará su historia. "Conozco la trayectoria de cada uno de ellos y, a los que no lo conocía, he visto su trabajo. Se ha juntado a los mejores profesionales de la industria en nuestro país. Estoy agradecido con Dios, con la vida; sobre todo con la gente que, desde el día 1, me ha permitido seguir con la música. Perdí a mi padre cuando tenía 20 años y dije que mientras yo siga vivo su legado iba a ser más grande. Él ya pertenece a la historia de la música y ahora estoy trabajando duro para dejar mi propia historia y mi legado. Luchen por sus sueños", dijo.

Por otro lado, Michelle Alexander comentó que ya tenían pensado trabajar en este proyecto contándolo desde la visión del hijo de Jhonny Orosco, quien continúa con su legado:

"Les quiero presentar esta historia que quizá los más jóvenes no lo recuerdan. En el 2007 nosotros presentamos Néctar en el cielo contando la historia de Jhonny Orosco, fue un éxito rotundo. Se cerró, pero fue creciendo la imagen del hijo que tuvo que cargar con lo de Néctar cuando su padre muerte. Entonces contaremos cómo cargó con el sufrimiento, dolor y cómo sacó adelante a su familia y a varias familias, la de sus músicos", comentó.

Podcast recomendado En nuestra secuencia "música y medicina" el doctor Elmer Huerta nos contó sobre la historia de salud de Lorenzo Palacios Quispe, conocido como "Chacalón", cantante peruano de cumbia. Leer más Espacio Vital (programa) | programa En música y medicina: Chacalon