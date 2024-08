De la mano de Michelle Alexander, Ethel Pozo regresa a la actuación con 'Tu nombre y el mío'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ethel Pozo retornará a la actuación bajo la dirección de su cuñada, Michelle Alexander. En rueda de prensa, la productora la presentó como el nuevo fichaje de Tu nombre y el mío, una producción sobre la vida del cantante, Deyvis Orosco.

En este nuevo reto, la hija de Gisela Valcárcel interpretará a Perla. Aunque se desconoce cuál será el rol que tomará en la teleserie, compartirá escenas con la actriz, Stephany Orúe.

"Juntas serán una explosión de energía y diversión. Nos ofrecerán una combinación de música y escenas que harán disfrutar a la audiencia, afirmó la productora.

¿Cómo fue el debut actoral de Ethel Pozo?

Ethel Pozo hizo papeles para producciones como Luz de luna y De vuelta al barrio. En diciembre de 2022, afirmó: "Una de mis pasiones es actuar y, si bien he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido con el tiempo.

También actuó en la telenovela Maricucha, donde interpretó a Afrodita, un personaje conocido por su humor irónico.

Tras ser presentada como nuevo jale de Tu nombre y el mío, Pozo utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por la oportunidad en el nuevo proyecto.

"Estoy muy emocionada de ser parte de esta nueva novela. Una historia llena de lucha y amor que llegará a todos los hogares. Con muchas ganas de comenzar este viaje", escribió en una publicación acompañada de un video que captó su presentación.

La teleserie Tu nombre y el mío, protagonizada por Mario Cortijo, se estrenará el miércoles 7 de agosto a través de la señal de América TV.