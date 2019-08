¿Cathy Sáenz causó la renuncia de Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre? Esto respondió la productora | Fuente: Instagram

Este lunes 19 de agosto, los conductores de televisión Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre confirmaron su renuncia a Latina por "desacuerdos profesionales" con la gerencia de producción de entretenimiento, liderada por Susana Umbert. Se especuló que el ingreso de Cathy Sáenz al canal habría sido la causa del fin del vínculo laboral.

La exproductora de Esto es Guerra habló sobre estos supuestos y contó que pese a que existe un acercamiento con Latina, aún no hay un contrato oficial que la vincule laboralmente con el canal de televisión.

"No tengo la menor idea por qué no salieron, creo que sería una locura que se hayan ido o renunciado porque estuve como panelista en el programa Mujeres al mando. Yo todavía no tengo un contrato formal con Latina, estamos en conversaciones", contó Cathy al diario El Popular.

En sus stories de Instagram, Cathy Sáenz continúa compartiendo pistas sobre su futuro en Latina. Disfrazada como "La Mamacha", la también actriz compartió algunos videos en los que asegura que "legó para quedarse" y comenta que ya visitará el programa conducido por Karen Schwarz. ¿Se anunciará su próximo ingreso como productora y parte de Mujeres al mando?

NUEVE AÑOS EN LATINA



En 2010, Rodrigo González llegó a Latina, luego de su paso por el magazine Hola a todos y Lima Limón, para conducir el programa Amor Amor Amor junto a Janine Leal. En 2013, y después de la renuncia de Sofía Franco y Carla Barzotti, Gigi Mitre tomó la co-conducción junto a él.

En noviembre de 2017, González fue suspendido del programa luego de revelar unos presuntos mensajes donde Carlos 'Tomate' Barraza, insulta con frases racistas a un amigo de su esposa.

Tras cuatro meses de suspensión, Rodrigo y Gigi regresaron a las pantallas con un nuevo formato, Válgame Dios, que condujeron hasta este lunes 19 de agosto.