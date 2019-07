Magdyel Ugaz revela el verdadero motivo de su alejamiento de "Mujeres al mando" | Fuente: Instagram

Magdyel Ugaz decidió revelar el verdadero motivo que la llevó a no continuar en la conducción de “Mujeres al mando”, programa que conducía junto a Karen Schwarz y Jazmín Pinedo. En un video de Instagram, la actriz contó que se dedicará a su labor como actriz y crecimiento personal.

"Creo que es importante hacer este video porque he recibido muchas llamadas y mensajes. Se están malinterpretando cosas, como que me voy a Europa a hacer una nueva vida. No me iré, estoy acá estudiando coach ontológico y estoy agradecidísima a mí, por permitirme este momento", contó.

Antes de comentar que se tomará unos días de descanso, Ugaz explicó que está a punto de iniciar nuevos retos profesionales. "Me fui del programa porque he decidido darle foco a mi carrera como actriz y darme espacios para poder descansar, pues cuando terminé “Al fondo hay sitio" empalmé con "Colorina". Estoy trabajando en escuchar mi cuerpo y mi cuerpo me dijo: 'para, descansa y mira qué quieres hacer más adelante'", mencionó.

ANUNCIÓ SALIDA

Magdyel Ugaz no pudo contener su llanto al anunciar que no continuará en la conducción de “Mujeres al mando”, generando que Karen Schwarz y Jazmín Pinedo queden conmovidas por la noticia, pese a que ellas ya la conocían desde hace unos días.

La recordada 'Teresita' de la serie “Al fondo hay sitio” agradeció a Latina por la oportunidad que le dio para asumir un reto nuevo en su vida, expresó su tristeza por esta despedida, y entre lágrimas contó el motivo por el que se va del programa es porque quiere retomar su carrera actoral.

“Agradecer a Latina por abarcarme en este espacio que yo no me sentía capaz. Me voy triste, pero me voy porque quiero darle seguir dándole prioridad a lo que es mi pasión que es la actuación, seguir estudiando, preparándome”, dijo Magdyel Ugaz.