Así fue el debut de Mirella Paz en “Mujeres al mando” tras la salida de Magdyel Ugaz. | Fuente: Instagram de Mirella Paz

Mirella Paz, exconcursante en el Miss Perú 2016 y recordada participante de “El artista del año”, debutó como conductora de televisión al ingresar al programa “Mujeres al mando” en reemplazo de Magdyel Ugaz.

La cantante hizo su aparición en el set al ritmo de “Ese hombre”, tema que interpretó con la orquesta Los Barraza. Tras su ingreso, se animó a enseñarle algunos pasos de salsa a sus compañeras Jazmín Pinedo y Karen Schwarz.

"Estoy tranquila. Me siento bien de estar aquí, jamás lo imaginé. Estoy un poquito nerviosa”, estas fueron las primeras palabras de Mirella Paz en el set de “Mujeres al mando”.

Mirella Paz ingresó a "Mujeres al mando" en reemplazo de Magdyel Ugaz. | Fuente: Captura de TV

Aunque esta es su primera vez al frente de un programa, Mirella Paz aseguró que desea aprender lo más rápido posible para continuar entreteniendo a los televidentes por las mañanas. Karen Schwarz y Jazmín Pinedo la alentaron con un “juntas aprenderemos”.

En el Instagram de “Mujeres al mando”, se compartió un saludo por el ingreso de Mirella acompañado por una imagen donde aparece junto a sus compañeras.

LA DESPEDIDA DE MAGDYEL

Una emocionada Magdyel Ugaz le dijo adiós a “Mujeres al mando”, la semana pasada, e indicó que se retira del programa porque quiere dedicarse a una de sus mayores pasiones, la actuación.

"Me voy triste, pero me voy porque quiero seguir dándole prioridad a lo que es mi pasión: la actuación. Y por querer seguir estudiando, preparándome", sostuvo la recordada actriz de "Al fondo hay sitio".

En su despedida de "Mujeres al mando", Magdyel se dirigió a Jazmín Pinedo y Karen Schwarz a quienes consideró las "mejores compañeras del universo". "Me voy enamorada de estas dos mujeres, que me acompañaron, sostuvieron y me dijeron que sí podía", comentó.