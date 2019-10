¿Rodrigo González 'Peluchín' visitaría el programa de Magaly Medina? Esto respondió el exconductor | Fuente: Instagram

Ha pasado casi dos meses desde que Rodrigo González 'Peluchín' salió de la TV por desacuerdos con la gerencia de entretenimiento de Latina. Sin embargo, y pese a no tener un programa en señal abierta, González ha tomado las redes sociales como un medio para interactuar con sus fanáticos, quienes reclaman su pronto retorno a la televisión.

En entrevista con María Pía Copello, su amiga y exconductora de "Esto Es Guerra", para su canal de YouTube, Rodrigo respondió a una de las interrogantes más comentadas desde su salida de canal 2: su visita al set de Magaly Medina, considerada su madrina televisiva y con quien tuvo un enfrentamiento mediático hace algunos años.

"Claro que iría, de hecho, he recibido invitación, coordinaciones más, coordinaciones menos se puede dar eso y otras cosas impensadas más, en cualquier momento", respondió.





DISTANCIAMIENTO

La amistad entre Magaly Medina y Rodrigo González nació cuando él se convirtió en parte del equipo de producción de la conductora. Años más tarde, este lazo se terminó.

"No sé qué pasó. A veces la televisión no hace que pises la tierra, tiende a elevar egos y yo siempre he tratado de tener una actitud más conciliadora. Soy la mayor en este asunto, tengo más recorrido en la TV y trato de que no se me suban los humos. Después de nuestra última pelea, nuestra relación no fue igual, no fuimos más cercanos. Tuvimos una pelea cuando ambos estábamos en Latina, que él parecía fastidiado por una cuestión que yo dije que tomó en serio", dijo en entrevista con Andrea Llosa para ATV+ en enero, a pocos días de su estreno en "Magaly TV, la firme".

Magaly Medina se solidariza con Rodrigo González ‘Peluchín’: “Yo lo hubiera sentido como un ataque” | Fuente: RPP

RESPALDO TRAS SALIDA DE LATINA

La reacción de González llevó a que Magaly Medina, su exmadrina televisiva, se solidarizara con él y opine sobre el caso. "Así es la televisión, siempre ha sido una jungla donde todo vale. Yo misma me consideraba una fiera que sabía de esta jungla y que me sabía mover en ella como Pedro por su casa, pero sin embargo me confié y un día me levantaron del aire. Como me dice siempre mi exproductor y amigo Ney Guerrero cada vez que yo tengo ciertos reclamos, él me dice 'Magaly, acuérdate que esto es televisión y que todos solo somos números'. Así de frío es, así que para qué encariñarse", dijo.



Agregó que es difícil no sentir el respaldo del canal en el que trabajas. "Ciertamente es comprensible, porque cuando a uno lo demandan, uno pasa por mucho y lo que más quiere y debe tener es el respaldo de su casa televisiva, donde uno pasa muchas horas y dónde uno pasa dándolo todo de sí. Y que te traigan a una persona que te puso una demanda penal, que te lleva todos los meses a firmar en un libro, debe ser doloroso. Yo lo hubiera sentido doloroso, lo hubiera sentido como un ataque. Pero, donde manda capitán no manda marinero, es algo que hemos entendido todos los que estamos en televisión tantos años. Como me dicen, solo somos números, entonces ya no consideremos amigos a mucha gente que nos puede rodear. A veces solo son nuestros jefes, colaboradores y para ellos somos lo mismo.", mencionó.