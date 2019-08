Magaly Medina se solidariza con Rodrigo González ‘Peluchín’: “Yo lo hubiera sentido como un ataque” | Fuente: Captura

Este lunes 19 de agosto, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre anunciaron su salida intempestiva de la conducción del programa de espectáculos de Latina “Válgame Dios”, por “desacuerdos profesionales” con la gerencia de producción de entretenimiento liderada por Susana Umbert. Los motivos de la salida fueron confirmados por el propio conductor a través de sus redes sociales.

"¡Tengo una demanda penal con una persona y mi propia casa le da trabajo!", dijo evidentemente molesto en referencia a Cathy Sáenz, exproductora de Esto es Guerra, y que estaría en conversaciones para trabajar en Mujeres al mando.

La reacción de González llevó a que Magaly Medina, su exmadrina televisiva, se solidarizara con él y opine sobre el caso. "Así es la televisión, siempre ha sido una jungla donde todo vale. Yo misma me consideraba una fiera que sabía de esta jungla y que me sabía mover en ella como Pedro por su casa, pero sin embargo me confié y un día me levantaron del aire. Como me dice siempre mi exproductor y amigo Ney Guerrero cada vez que yo tengo ciertos reclamos, él me dice 'Magaly, acuérdate que esto es televisión y que todos solo somos números'. Así de frío es, así que para qué encariñarse", dijo.



Agregó que es difícil no sentir el respaldo del canal en el que trabajas. "Ciertamente es comprensible, porque cuando a uno lo demandan, uno pasa por mucho y lo que más quiere y debe tener es el respaldo de su casa televisiva, donde uno pasa muchas horas y dónde uno pasa dándolo todo de sí. Y que te traigan a una persona que te puso una demanda penal, que te lleva todos los meses a firmar en un libro, debe ser doloroso. Yo lo hubiera sentido doloroso, lo hubiera sentido como un ataque. Pero, donde manda capitán no manda marinero, es algo que hemos entendido todos los que estamos en televisión tantos años. Como me dicen, solo somos números, entonces ya no consideremos amigos a mucha gente que nos puede rodear. A veces solo son nuestros jefes, colaboradores y para ellos somos lo mismo.", mencionó.

LA SALVACIÓN DE “MUJERES AL MANDO”

Según Gonzáles, la decisión de contratar a Cathy Sáenz deviene del propósito de “salvar como sea” el programa conducido por Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, “Mujeres al mando”. Asimismo, develó que su versión “es la única verdad” de lo ocurrido.

"El tema es cómo pasa esto en tu casa, en donde has construido un vínculo con el público (..) la única responsable de lo que ha ocurrido es Susana Umbert. Ella es la que toma las decisiones y ella me imagino que en sus intenciones de salvar como sea el programa de la mañana, porque lo hace su productora para Latina, la quiso como contratada, y dijo que eso no nos tenía que importar", refirió.