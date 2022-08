Yahaira Plasencia forma parte del jurado del programa "La gran estrella". | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

La cantante Yahaira Plasencia forma parte del actual equipo de tutoras de "La gran estrella", el nuevo programa de Gisela Valcárcel. Con experiencia en el rubro del entretenimiento, la salsera se animó a darle algunos consejos a los concursantes del espacio televisivo.

"Siempre les aconsejo a los chicos que tengan confianza en sí y que aprendan y absorban todo lo que sus profesores les vayan a enseñar", dijo en un comunicado de prensa. "Más que ganar, absorber todo lo que ellos han aprendido, eso hice yo", añadió.

Asimismo, Yahaira Plasencia recordó la importancia de saber manejar el carácter en el set. "A mí me ha pasado, tengo un carácter súper fuerte y no lo he sabido manejar en su momento", señaló. Por ello, recomendó mantener la humildad, pero también los objetivos claros.

"Sé lo que es luchar por un sueño, sé lo que cuesta tratar de entrar a la TV, tratar de gustarle a la gente, de venderle un producto que no es nada fácil aquí en nuestro país... Es importante la humildad, pero aquí no hemos venido a hacer amigos de todo el mundo, no a todos les vas a caer bien", indicó.

"Yo creo que es importante tener valores y humildad, uno viene a esforzarse", concluyó Yahaira Plasencia.

"La gran estrella": jurado, equipo de tutoras y más

El pasado 6 de agosto se estrenó "La gran estrella", el nuevo show de concurso que marca el retorno de Gisela Valcárcel a la pantalla chica. En su primera emisión, se preentó de manera oficial al jurado, conformado por la productora Michelle Alexander, el presentador Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y el productor musical Sergio George.

"Feliz de estar acá... si me preguntabas hace un año atrás que iba a estar yo aquí contigo Gisela, viviendo en Perú, jamás... era imposible, pero Dios es grande y mira que aquí estamos", dijo el productor de Yahaira Plasencia luego de ser presentado como cabeza del jurado.

Tras conocer a los integrantes del jurado, Gisela Valcárcel presentó a las tutoras de 'La gran estrella'. La primera en aparecer fue Ruby Palomino, una de las ganadoras de 'El Gran Show'. Luego fue el turno de Michelle Soifer, seguida de la salsera Yahaira Plasencia, quien horas antes había sido confirmada.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue la ganadora del Festival de Viña del Mar 2019, Susan Ochoa, quien hace tres años protagonizó una polémica por el supuesto maltrato que habría recibido de Valcárcel en "El artista del año".

"Hoy estoy feliz de tenerla de vuelta, porque hay algo que nos une 'la pasión por la música', pero hay algo más, que lo dije aquí en el 2019, siento absoluta admiración por su carrera y por ella porque es una peruana que ha luchado mucho por su carrera. Estoy feliz de darle la bienvenida", dijo la conductora.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.