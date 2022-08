Ethel Pozo apareció como actriz en 'Luz de Luna'. | Fuente: Instagram

Ethel Pozo se unió al elenco de la telenovela 'Luz de Luna 2' para poner a prueba su talento como actriz. En un adelanto de la producción de Michelle Alexander, se pudo apreciar a la hija de Gisela Valcárcel interpretado a una reportera y compartiendo roles con el actor José Dammert.

Días antes, ya se había esparcido los rumores sobre su participación en el espacio televisivo, incluso fue captada con un guion que correspondería a su personaje. También se especuló que su novio Julián Alexander, no habría estado de acuerdo con su actuación debido a supuestos celos; sin embargo, ella se pronunció sobre este cuestionamiento.

"Tienen que ver la novela, la está rompiendo. Es una novela que me encantó por la trama y por las canciones. Tienen que verla... Nada de celoso (refiriéndose a su novio) , yo actúo porque es mi pasión, desde los 18 años estudio actuación", dijo en el programa América Hoy.

¿Con pareja en la ficción?

Asimismo, mencionó que no tendría ningún problema en ser pareja en la ficción de "El león de la cumbia", personaje interpretado por el actor André Silva en la telenovela. "Claro, yo aceptaría... es una pequeña participación, no nos adelantemos. Por supuesto Julián, no hay ningún hombre que nos pare en lo que a nosotras nos apasione, a mí me encanta actuar", recalcó.

No es la primera vez que Ethel Pozo incursiona en la actuación. La hija de Gisela Valcárcel tuvo un corto papel en la película "Loco cielo de Abril" (2014), dirigida por el cineasta nacional Sandro Ventura.



Gisela Valcárcel detalló cómo se lleva con el novio de Ethel Pozo

La conductora Gisela Valcárcel reveló detalles de cómo se lleva con Julián Alexander, futuro esposo de su hija Ethel Pozo. La presentadora de "La gran estrella" afirmó tener una buena relación con el hermano de Michelle Alexander.

En el programa "América Hoy", la popular 'Señito' se comunicó con Pozo, mientras se trataba el tema 'cómo llevarse bien con los suegros'. "¿Cómo me llevo con Julián? Les voy a decir por qué me llevo muy bien, porque él habla poco", sostuvo.

"La deja hablar a Ethel, me deja hablar a mí, somos felices, pero además porque es una persona muy bien y porque veo feliz a mi hija", añadió Gisela Valcárcel. Para ella, según el consejo que daba su madre, el cariño por el novio de su hija se prolongaba hacia este si veía a Ethel contenta.

"Si yo veo feliz a mi hija, entonces quiero a este hombre, el día que vea que mi hija no está tan bien, iré a preguntarle. Me llevo muy bien con Julián", concluyó.

