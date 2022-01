Semifinalistas de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional" | Fuente: Captura TV | Latina

Falta poco para conocer al ganador de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional". En la emisión del último jueves, los 10 mejores exconsagrados dieron lo mejor de sí para quedar entre los 5 semifinalistas, una difícil tarea que tuvo el jurado para elegir a los mejores.

Los enfrentamientos sobre el escenario se dieron de la siguiente manera: Gian Marco vs. Ricardo Montaner, Celia Cruz vs. Ozuna, Anita Santivañez vs. Lucho Barrios, Gilberto Santa Rosa vs. José José, y Nino Bravo vs. José Luis Rodríguez 'El Puma'.

LA ULTIMA OPORTUNIDAD PARA LLEVARSE EL PRIMER LUGAR

Luego de la reñida competencia de imitación, sólo 5 concursantes clasificaron a la semifinal: Ricardo Montaner, Celia Cruz, Lucho Barrios, José José y Nino Bravo. Cualquiera de ellos podría ser el ganador de la gran final.

Sin embargo, ellos tendrán que enfrentarse a los consagrados del programa: José Feliciano, Juan Gabriel, Emmanuel, Demi Lovato y Yuri. La competencia será este viernes 28 de enero a partir de las 8:30 p.m. a través de la señal de Latina.

EL PÚBLICO ELEGIRÁ AL GANADOR

Esta etapa será la última en la que el jurado conformado por Jorge Henderson, Katia Palma, Janick Maceta y Mauri Stern, dará su voto. Para la gran final de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional", que se llevará a cabo este sábado, el ganador será elegido por el público.

Con el cierre del programa de imitación, se inicia la nueva temporada de "Perú tiene talento", programa que regresa a la televisión luego de ocho años. El jurado estará conformado por Gianella Neyra, Ricardo Morán, Renzo Schuller y Mimi Succar. El conductor del programa será Mathías Brivio.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.