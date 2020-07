"Yo Soy: Grandes Batallas" se acerca a su gran final. | Fuente: Instagram

“Yo soy: Grandes Batallas” está cada vez más cerca de llegar a su fin no sin antes saber quién será el ganador en esta competencia de lujo entre los mejores imitadores que han pasado por el programa a lo largo de sus 25 temporadas.

Los enfrentamientos entre los consagrados imitadores de la historia de “Yo Soy” continúan y se acerca a su etapa definitiva, es por eso que cada gala que se transmite de lunes a viernes a las 8:30 pm y los sábados a las 10:00 pm por Latina, estará llena de talento y buena música.

El gran escenario de “Yo Soy: Grandes Batallas” tiene en la tribuna de consagrados a Gilberto Santa Rosa, Makuko Gallardo, Vicente Fernandez, Luis Miguel y Mon Laferte. La gran final se llevará a cabo el 3 de agosto y se espera que sea una gala electrizante.

Sin embargo, la historia del programa continúa de inmediato ya que, al día siguiente, el 4 de agosto, regresa el formato original del sintonizado espacio familiar con sus clásicas tres etapas: la primera de casting, las galas en vivo y las emocionantes semifinales.

“Yo Soy”, el espacio de imitación de canto más importante de la televisión, a lo largo de sus 25 temporadas, ha consagrado a los más grandes talentos y artistas peruanos llegando a convertirlos en auténticas estrellas de la música, el reality cuenta con la conducción de Christian Rivero y Mathias Brivio y en el jurado destacan como siempre Ricardo Morán, Maricarmen Marín, Johanna San Miguel y Katia Palma.

No te pierdas las últimas galas de “Yo Soy: Grandes Batallas” y prepárate para el regreso del formato original. Johanna San Miguel conversó con RPP Noticias y destacó que los concursantes tienen una historia gracias a su talento. "Gente que tenía un oficio y no se sentía tan a gusto y, de pronto, descubre que tenía esta capacidad y lo hace de una manera maravilloso. Creo que no hay nada mejor que hacer lo que te gusta", precisó.

"Vamos a ver música, gente que cante y que nos transporte a momentos de nostalgia, de alegría, junto a la familia, y vamos a sentirnos conectados con esa parte del arte que nos hace sentir bien", sostuvo.