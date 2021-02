Imitador de Axl Rose regresó a "Yo Soy". | Fuente: Latina

Después de ocho años, el recordado imitador de Axl Rose regresó a “Yo Soy” en la pasada emisión del 26 de febrero. Cesar Osorio, quien alcanzó la gloria en el programa de Latina, llegó a retar a ‘José José’ y sorprendió a los nuevos integrantes del jurado que vieron su presentación en vivo por primera vez.

El participante interpretó el tema “You Could Be Mine” con su característico timbre de voz que lo llevó a la fama en el 2012. Al verlo en el personaje, Mauri Stern y Tony Succar apreciaron sus cualidades, aunque aseguraron que le faltaba ese “fuego” que se le había visto en los inicios del espacio de competencia.

“Qué buena batalla. César, desde el primer día tenía una gran ilusión y curiosidad por ti. Te voy a ser muy sincero, el color de voz ya sabía que me iba a impresionar y lo lograste, pero te voy a decir una cosa… No sé qué está pasando en este momento en tu vida, pero no encontré en ti el fuego, la irreverencia o lo enigmático”, le dijo el ex miembro de Magneto.

“Axl Rose, para mí, lo que yo quiero escuchar de ti más es la roncada. Eso es Guns N' Roses. Es parte intensidad (…) A mí me encantaría escucharte otra vez y tu timbre de voz es muy especial, llegas a esos agudos”, agregó Succar. “Tienes que venir con esa actitud”.

¿Por qué regresó Axl Rose a “Yo Soy?

Previo a su presentación, el concursante Cesar Osorio compartió unas palabras con la conductora Karen Schwarz y explicó que su regreso a “Yo Soy” se debe a la situación económica que viven muchos músicos en el Perú por la pandemia de COVID-19. De momento, no puede realizar shows con su banda.

“Me motiva volver por la dificultad económica y la dificultad que enfrenta el medio artístico. A mis 40 años, no pienso dejar la música”, indicó el imitador de Axl Rose. “No me interesa ganar, solo me interesa ser mejor que el yo de antes. No me interesa ser mejor que mis otros compañeros del programa porque cada uno es bueno con lo que hace”.

