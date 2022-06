El arequipeño Ramiro Saavedra, imitador de Kurt Cobain, ganó la primera temporada de 'Yo Soy' en el 2012. | Fuente: Instagram

La nueva entrega de 'Yo Soy' ofrece conciertos en vivo para celebrar sus 10 años y este viernes, el primer ganador del programa de imitación, Ramiro Saavedra (‘Kurt Cobain’), se presentará y dará un show.

Por medio de sus redes sociales, el músico se mostró emocionado por regresar a Lima y presentarse frente a su público: “Y después de muchos, muchos años. El viernes 3 de junio, adivinen dónde nos volveremos a ver #elkorkoregresa”, escribió.

Como se recuerda, en el 2012, Ramiro Saavedra ganó la primera temporada de 'Yo Soy' imitando a Kurt Cobain, vocalista de Nirvana. Su talento fue reconocido por muchos y ha estado cantando por todo el Perú.

Jorge Henderson contó en 'Yo Soy' cómo un donante le salvó la vida

El jurado de 'Yo Soy', Jorge Henderson, se animó a contar su historia después de recibir un trasplante de hígado. Tras la presentación de una joven cusqueña en el cásting, el locutor contó que le tiene un gran cariño al Cusco.

"La donación llegó del Cusco, ese trasplante nunca lo voy a olvidar, así que saludos al Cusco (...) Claro, yo fui a agradecer a la mamá de quien donó el órgano que ahora me da vida y por el que estoy vivo", comentó.

Según Jorge Henderson, viajó hasta allá para agradecer a la familia por la donación. "Me fui con un camarógrafo a agradecer a la familia y fui hasta donde está enterrado la persona que me donó el hígado que me permite estar con ustedes. Fue hace 10 años", dijo notablemente conmovido.

Además, agregó que un mes antes de recibir el trasplante, perdió a su mamá así que, tras ello, consideró un milagro seguir viviendo:

"Es curioso no, mi madre fallece y era casi imposible que aparezca el hígado porque debes tener la misma sangre y otras cosas. Mi madre fallece, tenía tres años en silla de ruedas, no pasa un mes y consigo el hígado. Fue todo un operativo para salvarme la vida", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.