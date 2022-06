Ramiro Saavedra, el Kurt Cobain peruano regresó a "Yo Soy". | Fuente: Facebook | Ramiro Saavedra

Ramiro Saavedra, el ganador de la primera temporada de "Yo Soy", regresó al reality de imitación para ponerse nuevamente en la piel de Kurt Cobain e interpretar las canciones del recordado líder de la agrupación Nirvana.

"Volver a 'Yo Soy' después de 10 años es sentir esos nervios del primer casting. Para mí 'Yo Soy' significa la ventana de todos aquellos talentos que están escondidos", expresó el artista antes de iniciar su presentación.

Saavedra hizo un repaso de su participación en el programa de Latina y detalló todo lo que consiguió profesionalmente luego de hacerse famoso por imitar a uno de los más grandes intérpretes del grunge.

"Estuve cantando para una cadena de cruceros de Estados Unidos, he cantado para mucha gente, en eventos grandes, mediados y pequeños. He cantado en matrimonios, en quinceañeros y hasta en velorios. ¡He hecho de todo!", expresó.

LA REACCIÓN DEL JURADO

"Señoras y señores, la historia de 'Yo Soy' comenzó así", dijo el presentador Adolfo Aguilar para anunciar la presentación en vivo de Ramiro Saavedra, quien interpretó "Smells Like Teen Spirit", el tema más popular de Nirvana.

La reacción del jurado no se hizo espera, Maricarmen Marín, Ricardo Morán, Jorge Henderson y Tony Succar expresaron su emoción de ver a Ramiro Saavedra nuevamente sobre el escenario de "Yo Soy".



EMOCIONADO POR SU REGRESO

Por medio de sus redes sociales, el músico se mostró emocionado por regresar a Lima y presentarse frente a su público: “Y después de muchos, muchos años. El viernes 3 de junio, adivinen dónde nos volveremos a ver #elkorkoregresa”, escribió.



Como se recuerda, en el 2012, Ramiro Saavedra ganó la primera temporada de 'Yo Soy' imitando a Kurt Cobain, vocalista de Nirvana. Su talento fue reconocido por muchos y ha estado cantando por todo el Perú.

