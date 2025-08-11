'Alien: Earth': fecha de estreno, reparto, trama y todo sobre la nueva serie de ciencia ficción

Alien: Earth expande el universo de la icónica franquicia con una precuela ambientada en la Tierra, dirigida por Noah Hawley y con Ridley Scott como productor ejecutivo.

Prepárate para el regreso de los xenomorfos. Hace más de cuatro décadas, Alien: el octavo pasajero (1979) marcó un antes y un después en el cine de terror y ciencia ficción. Ahora, la historia se expande con Alien: Earth, una serie precuela que por primera vez sitúa la acción en la Tierra. Desarrollada por Noah Hawley, creador de Fargo y Legion, esta nueva producción se ambienta dos años antes de los eventos de la primera película y promete aportar una visión fresca al mito del xenomorfo. El proyecto fue anunciado en 2020, con Ridley Scott como productor ejecutivo, generando gran expectativa entre los fans. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el esperado estreno de Alien: Earth...



¿De qué trata Alien: Earth?

La sinopsis oficial adelanta que, cuando la nave espacial Maginot se estrella en la Tierra, Wendy (Sydney Chandler) y un grupo de soldados se enfrentarán a un hallazgo mortal. Durante la misión, descubrirán formas de vida depredadoras más peligrosas de lo que jamás imaginaron.

¿Quiénes actúan en Alien: Earth?

El reparto principal incluye a:

Sydney Chandler como Wendy, la primera híbrida y hermana de CJ

como Wendy, la primera híbrida y hermana de CJ Timothy Olyphant como Kirsh, mentor y entrenador sintético de Wendy

como Kirsh, mentor y entrenador sintético de Wendy Alex Lawther como CJ 'Hermit', soldado humano y médico

como CJ 'Hermit', soldado humano y médico Samuel Blenkin como Boy Kavalier, CEO humano de la Prodigy Corporation

como Boy Kavalier, CEO humano de la Prodigy Corporation Essie Davis como Dame Silvia, humana

como Dame Silvia, humana Adarsh Gourav como Slightly, híbrido

como Slightly, híbrido Kit Young como Tootles, híbrido

como Tootles, híbrido David Rysdahl como Arthur, científico humano y esposo de Dame Silvia

como Arthur, científico humano y esposo de Dame Silvia Babou Ceesay como Morrow, oficial de seguridad cíborg

como Morrow, oficial de seguridad cíborg Jonathan Ajayi como Smee, híbrido

como Smee, híbrido Erana James como Curly, híbrido

como Curly, híbrido Lily Newmark como Nibs, híbrido

como Nibs, híbrido Diêm Camille como Siberian, soldado humana

como Siberian, soldado humana Adrian Edmondson como Atom Eins



Lista de episodios y fechas de estreno de Alien: Earth

Episodio 1: Neverland – 12 de agosto

Neverland – 12 de agosto Episodio 2: Mr. October – 12 de agosto

Mr. October – 12 de agosto Episodio 3: Metamorphosis – 19 de agosto

Metamorphosis – 19 de agosto Episodio 4: Observation – 26 de agosto

Observation – 26 de agosto Episodio 5: In Space, No One... – 2 de septiembre

In Space, No One... – 2 de septiembre Episodio 6: TBA – 9 de septiembre

TBA – 9 de septiembre Episodio 7: TBA – 16 de septiembre

TBA – 16 de septiembre Episodio 8: TBA – 23 de septiembre



¿A qué hora se estrena Alien: Earth?

El estreno doble será el 12 de agosto de 2025. Los horarios por país son:

Argentina / Uruguay / Brasil / Chile : 9 p.m.

: 9 p.m. Venezuela / Bolivia : 8 p.m.

: 8 p.m. Colombia / Ecuador / Perú : 7 p.m.

: 7 p.m. México : 6 p.m.

: 6 p.m. España: 2 a.m. (del 13 de agosto)



¿Qué dicen las críticas sobre Alien: Earth?

En Rotten Tomatoes, Alien: Earth tiene un 93% de aprobación basada en 58 reseñas, con el consenso: “Estilísticamente audaz y aterradora, Noah Hawley traslada el mito del xenomorfo a la televisión manteniendo su grandeza cinematográfica, pero con una identidad propia”. En Metacritic obtuvo 87/100, indicando “aclamación universal”.

James Dyer (Empire) la calificó con 5 estrellas, elogiando su exploración de “la naturaleza de la conciencia, la mortalidad y la humanidad”. Brian Tallerico (RogerEbert.com) la comparó con Andor por su calidad y equilibrio entre profundidad filosófica y acción intensa. Entre las pocas reseñas negativas, Dominic Baez (The Seattle Times) criticó su ritmo irregular y “trama que se siente como dos historias inconexas cosidas a la fuerza”.

¿Cuándo se estrena Alien: Earth?

La serie tendrá 8 episodios y estará disponible en FX en Hulu (Estados Unidos) y en Disney+ (resto del mundo). Después del estreno doble, los episodios se lanzarán semanalmente hasta el 23 de septiembre de 2025. Este lanzamiento coincide con el primer aniversario de Alien: Romulus (2024), la novena película de la saga.

Mira el tráiler de Alien: Earth a continuación...

