Netflix estrenará documental de 'Stranger Things 5': fecha de lanzamiento, elenco y detalles de la producción

Netflix estrenará One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, un documental sobre la relización de la última temporada de Stranger Things el 12 de enero, informó la plataforma de streaming.

La película "ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación, creada por los hermanos Duffer", detalló Netflix en su página web TUDUM.

El documental también es descrito como "una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre".

Los Hermanos Duffer confirmaron que una de las escenas más conmovedoras del final tuvo una versión mucho más larga, pero decidieron recortarla para no romper el ritmo del cierre.Fuente: Netflix

Un año de rodaje junto al elenco de Stranger Things

La directora del proyecto es Martina Radwan (Girls State), quien pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, cuyo último capítulo se estrenó el 31 de diciembre después de cinco temporadas.

"Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje", escribió Radwan en la misma publicación.

El tráiler publicado por Netflix muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y muestra a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.

Actores que participan en One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5

El documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 mostrará el trabajo detrás de cámaras del elenco principal de la temporada final de la serie de Netflix.

Entre los actores figuran Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Brett Gelman (Murray Bauman), Linda Hamilton (la Dra. Kay) y Jamie Campbell Bower (Vecna).

one last adventure. january 12th. pic.twitter.com/1v2fTcEsi2 — stranger things (@Stranger_Things) January 5, 2026

