Amanda Seyfried también protagonizará la serie "The Crowded Room". | Fuente: Apple TV+ | Fotógrafo: Nico Bustos

Nuevas series se avecinan este 2022. A la espera está "The Crowded Room", que se transmitirá este año por Apple TV+, y contará, además del ya confirmado Tom Holland, con la actriz Amanda Seyfried entre los roles protagónicos.

Se trata de una antología de temporada, producida por Apple Studios y New Regency, que tiene como productor ejecutivo y guionista a Akiva Goldsman, ganador de un Oscar por la cinta "A Beautiful Mind".

De momento, se desconoce la fecha de estreno de la serie de Apple TV+.

¿Qué papeles encarnan Amanda Seyfried y Tom Holland?

En esta antología original del servicio de 'streaming' de la manzana, Tom Holland encarna a Danny Sullivan, pero también juega otro rol fuera de la ficción: el de productor ejecutivo junto a Goldsman, según anunció Apple TV+ en un comunicado de prensa.

Por su parte, en la primera temporada de "The Crowded Room", Amanda Seyfried encarnará a Rya, una psicóloga clínica que enfrenta el caso más desafiante de su carrera. Ella no puede evitar poner a sus pacientes primero, mientras trata de equilibrar su vida como madre soltera.

Sinopsis de "The Crowded Room"

"The Crowded Room" es una serie de antología que explorará historias inspiradoras de aquellos que han luchado y aprendido a vivir exitosamente con enfermedades mentales. La primera temporada de 10 episodios de la antología es un thriller cautivador, basado en una parte de la propia vida de Goldsman, e inspirada en la galardonada biografía "The Minds of Billy Milligan" de Daniel Keyes.

En cuanto a los protagonistas de "The Crowded Room", Tom Holland se encuentra disfrutando del éxito dejado por "Spider-Man: No Way Home" a la vez que promociona "Uncharted" y está inmerso en una cinta inspirada en Fred Astaire. Amanda Seyfried, por su lado, fue nominada recientemente a un premio Oscar por su papel en "Mank" y pronto encarnará a Elizabeth Holmes en "The Dropout".

Nuevas producciones de Apple TV+

Esta serie se une a una creciente oferta de originales de Apple que serán desarrollados y producidos por Apple Studios, incluidos "The Last Days of Ptolemy Grey", la serie limitada que pronto se estrenará basada en la conmovedora novela del autor de best-sellers Walter Mosley y protagonizada por Samuel L. Jackson y Dominique Fishback.

Otros próximos títulos que se avecinan en Apple TV+ son "Masters of the Air", el thriller psicológico "Surface", la comedia "High Desert (protagonizada por Patricia Arquette), el drama "City on Fire (inspirado en la novela homónima) y "Mrs. American Pie" (protagonizada por Kristen Wiig).





