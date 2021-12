Kanye West y Drake juntos en una presentación benéfica. | Fuente: Composición (Amazon Prime Video / AFP)

El rapero Kanye West ofrecerá un concierto este jueves, a través de Amazon Music y Amazon Prime Video, con Drake como invitado especial. Una presentación benéfica para crear conciencia sobre la necesidad de una reforma penitenciaria y del proceso de sentencias.

Este espectáculo en vivo, llamado "Free Larry Hoover", será gratuito y se puede ver de manera global en la plataforma de 'streaming' de Amazon en más de 240 países y territorios del alrededor del mundo. En Perú, podrá verse a partir de las 10 p.m. en la aplicación de Amazon Music o mediante su Twitch.

La reunión de Kanye West y Drake sobre el escenario también estará disponible en Amazon Prime Video después de la transmisión en vivo.



Además, el concierto estará en 'livestream' en cines IMAX en ciudades selectas de Estados Unidos.

Kanye West dedicó este show benéfico para apoyar una reforma legal y a activistas comunitarios, entre los que están incluidas las asociaciones Ex-Cons for Community and Social Change, Hustle 2.0 y Uptown People’s Law Center.

Amazon Music presenta un concierto benéfico de Kanye West, con Drake como invitado. | Fuente: Amazon Music

¿Quién es Larry Hoover?

“Estamos extremadamente orgullosos de trabajar con Kanye y Drake en este concierto histórico para apoyar una causa por la que ambos sienten tanta pasión, y de colaborar a lo largo de Amazon por este épico evento de entretenimiento”, dijo Jennifer Salke, quien encabeza Amazon Studios.

En un comunicado de prensa, Kanye West dijo sobre su concierto: "Creo que este evento no solo traerá consciencia sobre nuestra causa, sino que demostrará a la gente en todas partes cuánto más podemos lograr cuando dejamos a un lado nuestro orgullo y nos unimos".

Pero ¿quién es Larry Hoover y por qué el rapero estadounidense ofrece un show en su nombre?

Hoover es el líder de una pandilla de Chicago (EE.UU.) que, actualmente, cumple una pena de seis cadenas perpetuas por ser cómplice de un asesinato que tuvo lugar en 1973. Una pena de 200 años de prisión fue la que recibió en aquella época.

Sin embargo, la opinión pública ha considerado que su caso merece una revisión. Y la familia de Larry Hoover está exhortando al centro penitenciario ADX Florence, ubicado en Colorado, que liberen al otrora líder de Gangster Disciples por haber cumplido suficiente tiempo por el crimen.

