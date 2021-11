"Sin huellas", la nueva serie de Amazon Prime Video, se estrenará a nivel global en 2022. | Fuente: Amazon Prime Video

La actriz española Carolina Yuste y la mexicana Camila Sodi serán las protagonistas de "Sin huellas", una nueva serie española de Amazon Prime Video cuyo rodaje ya empezó y se estrenará a nivel global en 2022, según anunció este jueves la plataforma en un comunicado.

Se trata de una "paella western" que mezcla humor, acción, un reparto diverso y el contraste desértico-playero de la ciudad de española de Alicante (este), una comedia negra con elementos de thriller que narra las desventuras de dos limpiadoras que se ven envueltas en un lío.

Completan el reparto Silvia Alonso, Borja Luna, Álex Gadea, Adrian Grösser, Adriana Torrebejano, Leonardo Ortizgris y Pastora Vega.

"Este proyecto me enganchó tanto por el eje principal como por las subtramas que generan todo un discurso", afirmó Carolina Yuste, que se declara "enamorada" de su compañera de reparto Camila Sodi.

Para la mexicana, que ha participado en series como "Luis Miguel: la serie" (2018) y filmes como "El exorcismo de Carmen Farias" (2021) esta es su primera vez trabajando en España.

¿De qué tratará "Sin huellas"?

Georgia Brown, jefa de Amazon Originals en la UE, aseguró que la historia de "Sin huellas" reclama "diversidad y empoderamiento", algo que aportan las protagonistas y el resto del reparto.

Desi (Carolina Yuste) y Cata (Camila Sodi), gitana y mexicana, son dos limpiadoras que pierden sus empleos de la noche a la mañana y que, a la espera de un milagro, reciben una llamada para limpiar la mansión de los Roselló, una de las familias más poderosas de la ciudad de Alicante, según la sinopsis.

Todo va bien hasta que se encuentran con el cadáver de una mujer y se convierten en objeto de persecución de la policía, de unos sicarios rusos, de una familia de millonarios y de "exmarido con mariachis".

La serie de Amazon Prime Video constará de ocho episodios de 40 minutos de duración, es una producción de Zeta Studios, con Eneko Gutiérrez como productor ejecutivo y Carlos de Pando y Sara Antuña como "showrunners".

