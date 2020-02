Estrenos de marzo en Amazon Prime Video. | Fuente: Difusión

Amazon Prime Video es uno de los más fuertes competidores de Netflix y, como todo los meses, tendrá en su catálogo nuevas películas y series, con el objetivo de convertirse en la plataforma de streaming favorita del mundo.

Conoce la lista de estrenos para el mes de marzo de la plataforma de streaming Amazon Prime Video:

1 de marzo

How I Met Your Mother (Serie completa)

La exitosa serie regresa. Ted Mosby contará a sus hijos adolescentes las aventuras que vivió junto a sus amigos para conocer a su madre.

This is Us (Temporada 3)

La historia sobre unos trillizos y sus maravillosos padres conmoverá con su tercera temporada.





Will & Grace (Serie completa)

Un abogado homosexual y una diseñadora de interiores vivirán inesperadas experiencias junto a sus amigos en su departamento en la ciudad de Nueva York.

La bella y la bestia (Película)

La tradicional cinta sobre un arrogante príncipe es maldecido convirtiéndose en un monstruo horrendo por el resto de su vida hasta que aprenda a enamorarse sinceramente y rompa con el hechizo.

El Señor de los Anillos: las dos torres (Película)

Mientras Frodo y Sam se acercan a Mordor con la ayuda de Gollum, la comunidad dividida se opone al nuevo aliado de Sauron, Saruman, y sus hordas de Isengard.





3 de marzo

Caronte (Serie exclusiva)

La historia de un expolicía condenado injustamente y que sale de la cárcel convertido en abogado se estrenará en la plataforma de Amazon Prime Video.

El último cazador de brujas (Película)

El personaje luchará contra las fuerzas combinadas de las brujas más horribles de la historia tras matar a la todopoderosa Reina Bruja.

6 de marzo

ZeroZeroZero (Serie exclusiva)

Amazon Prime Video estrena su serie policíaca, inspirado en el libro del mismo nombre del autor bestseller, Roberto Saviano (Gomorrah).

8 de marzo

Un Papá Pirata (Película)

La cinta, que llega a Amazon Prime Video, narra la historia de un adolescente, Ian, quien descubre que André, una exestrella de telenovela y actual alcohólico, es su verdadero padre.

14 de marzo

Keeping Up With The Kardashians (Serie)

Las quince temporadas de la privilegiada vida del clan Kardashian-Jenner ( Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie) estará en la plataforma de streaming.





19 de marzo

Doblemente Embarazada (Película)

En su despedida de soltera, Cristina termina acostándose con un examor de la secundaria. La futura esposa saldrá embarazada de gemelos, uno de su prometido y uno de su exnovio.

Midsommar (Película)

Amazon Prime Video tendrá esta cinta, que trata sobre una pareja viaja a Suecia y, en vez de disfrutar del festival, se ve envuelta una competencia violenta y extraña a manos de un culto pagano.

20 de marzo

El Libro de la Selva (Película)

Las aventuras de Mowgli llegan a la plataforma Amazon Prime Video. La pantera Bagheera y el oso Baloo ayudarán al niño de la selva a embarcarse a un viaje de autodescubrimiento.

26 de marzo

Making the Cut (Serie original)

Un grupo de diseñadores compite en Nueva York, París y Tokio para llevar sus marcas a un nuevo nivel.

29 de marzo

Placa de Acero (Película)

Al único policía honesto en la ciudad se le asigna un compañero perezoso y corrupto para derribar un círculo de crímenes del inframundo.

31 de marzo

Perturbada (Película)

Para cerrar el mes de marzo, Amazon Prime Video tendrá la cinta de terror sobre una mujer joven que está involuntariamente internada en una institución mental.