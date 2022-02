"S.O.S. Mamis" es una nueva producción de Amazon Prime Video. | Fuente: Amazon Prime Video

La cinta chilena 'S.O.S. Mamis' se estrenará el 18 de marzo en la plataforma de 'streaming' Amazon Prime Video. El servicio reveló las primeras imágenes del spin-off de la exitosa serie web de Chile, que posteriormente derivó en un libro y una obra del mismo nombre.

La película está protagonizada por Paz Bascuñán, Tamara Acosta, Loreto Aravena, María Elena Swett y Jenny Cavallo, quienes darán vida a cinco divertidas mujeres que organizan y comentan el día a día de sus hijos a través de un grupo de WhatsApp.

Cuando se enteran de que una de ellas tiene una deuda con la escuela, todas se unen para ayudarla, sin saber que las cosas que tendrán que hacer serán absolutamente inusuales.

"Desde Prime Video seguimos comprometidos en brindar el mejor contenido disponible a nuestros clientes a lo largo de la región y estamos muy emocionados de llevar 'S.O.S. Mamis' a nuestro público chileno”, dijo Neil Maman, jefe del equipo de adquisiciones de contenido en América Latina.

El éxito de una franquicia

La versión cinematográfica de 'S.O.S. Mamis' es una producción de Tiki Group la empresa detrás de éxitos rotundos como la cinta mexicana 'Hazlo como hombre' y la peruana 'Recontraloca' que suman más de 18 millones de espectadores desde el 2016 y más de 50 millones de dólares en la taquilla global.

"En Tiki Group estamos muy orgullosos con el debut de nuestra primera película de 'S.O.S. Mamis' en Prime Video. Tras el éxito de la franquicia en redes sociales y otros formatos como obras de teatro, libros y miniseries, sentimos que Prime Video es el hogar ideal para que el mundo conozca a este particular grupo de mamis”, dijo Miguel Asensio Llamas, productor y CEO de Tiki Group.

'S.O.S Mamis' es la película exclusiva más reciente anunciada por Prime Video en Latinoamérica y se une a una creciente lista de títulos latinoamericanos aclamados por la crítica como 'La Jauría S1', 'Isabel', 'El Presidente', 'Maradona: Sueño Bendito', junto con próximos títulos como 'Iosi, el espía arrepentido', 'El Fin del Amor', 'Sayen', 'La Jauría S2', 'Colonia Dignidad' y 'Noticia de un Secuestro'.



