La plataforma HBO Max renovó la serie 'And Just Like That...' para una temporada 2. | Fuente: Twitter

Carrie, Miranda y Charlotte continuarán sus historias ya que HBO Max renovó la serie "And Just Like That..." para una segunda temporada. De acuerdo con un comunicado de la plataforma, la serie seguirá siendo protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

"Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados. Y 'And just like that'... nuestra vida sexual está de regreso", señala Michael Patrick King, productor ejecutivo.

Por otro lado,a la jefa de contenidos de HBO Max, aseguró que esta temporada 2 de "And Just Like That..." será mucho mejor que la primera:

"Nos ha encantado la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto. Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos guionistas, productores, elenco y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla. ¡No podemos esperar a que los fans vean lo que hemos reservado para la temporada dos!", asegura por su parte Sarah Aubrey, Jefa de Contenido Original, HBO Max.

¡And Just Like That...ha sido renovada para una segunda temporada! 🥳



Después de tantos años, no podíamos decirles adiós tan pronto💜 #AJLT pic.twitter.com/AcOpIVhMgS — HBO Max España (@HBOMaxES) March 22, 2022

Volvió “Sex and the City”

El pasado domingo 9 de diciembre se estrenó la secuela de la popular serie. "And Just Like That..." es el título de este spin-off de "Sex and the City", que marca el regreso de las amigas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis. Sin embargo, a diferencia de la serie original, esta entrega no contará con la participación de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha.

La nueva serie también contó con las actuaciones de Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. "And Just Like That..." explora a fondo la vida y amistad que existe entre Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), ya todas ellas con más de 50 años.

Esta secuela tiene un total de diez episodios.

