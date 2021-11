Lee Sun-kyun, que formó parte del elenco de "Parasite", ahora es el protagonista en "Dr. Brain", la nueva serie de Apple TV+. | Fuente: Apple TV+

No es fácil sintetizar la premisa de “Dr. Brain”, la producción surcoreana que Apple TV+ estrenó a principios de noviembre, pero si tuviera que resumirse sería la siguiente: Sewon Koh (Lee Sun-kyun) es un doctor con una mente superdotada que espera entender la memoria y los pensamientos de las personas. Su capacidad analítica, sin embargo, lo ha vaciado de emociones y los episodios de dolor que ha vivido —la muerte de su madre y de su hijo, y el estado comatoso en que queda su esposa— solo puede procesarlos en una investigación que busca trasplantar las experiencias de personas fallecidas.

En este punto, la historia que había transitado por un camino de ficción especulativa, intimista y de misterio, deriva hacia el policial y el thriller gracias a la introducción de detectives que hurgan en la situación en que se encuentra la esposa de Sewon. Se produce así un cóctel de géneros que podrían recordar a las múltiples referencias de las que bebe “El juego del calamar”, aunque, según comentó el creador, guionista y director Kim Jee-woon en una conferencia de prensa donde estuvo presente RPP Noticias, “Dr. Brain” demuestra “la versatilidad y diversidad de crear contenido en la industria” audiovisual de Corea del Sur.

Basada en “Hongjacga”, un cómic digital coreano, el director señaló que en la serie “quería desarrollar más allá la historia original” a fin de que hubiera lugar para “una narrativa más rica y expansiva”. “En ese sentido, se convirtió en una historia sobre los defectos personales, la reconciliación, la convivencia con la sociedad, y al final del día sobre las relaciones humanas”. De ahí que, para emular la complejidad del cerebro humano, haya mezclado “diferentes géneros”. “Porque si te sumerges profundamente en mentes oscuras y seres humanos, hay horror y miedo, y también hay un caso misterioso relacionado con el suspenso”, reflexionó.

Kim Jee-woon, director de "Dr. Brain", es considerado uno de los maestros de mezcla de géneros en Corea del Sur. | Fuente: Apple TV+

El auge de las producciones surcoreanas

En un reciente informe de RPP Noticias, críticos nacionales ofrecieron un diagnóstico sobre las posibles razones del actual auge de las producciones surcoreanas en el mundo. Para el actor Lee Sun-kyun, que formó parte del elenco de “Parasite” y ahora encarna el rol protagónico en “Dr. Brain”, el éxito comercial del contenido que el país asiático produce se debe en parte al “ascenso de BTS y ‘Parasite’ que despertó mucha curiosidad en las audiencias globales”.

Pero también gracias a las plataformas de ‘streaming’, como Apple TV+, que proporcionan “nuevos tipos de géneros y programas” con los cuales las personas se enganchan. “En Corea también estamos viendo diversos contenidos a través de diferentes servicios, y nos estamos permitiendo aventurarnos en diferentes temáticas y géneros que se supone que no están presentes en todas las plataformas”, apuntó.

Asimismo, destacó el trabajo que se toman los creadores coreanos para “poner el listón alto” y “tratar de dar lo mejor de sí” para “satisfacer a las audiencias globales”. De esta ola coreana, además, surge “la curiosidad, la novedad y frescura para el resto del mundo” que observa en “Dr. Brain”, “El juego del calamar” y otros relatos “algo con lo que identificarse más allá de su raíz asiática”.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.