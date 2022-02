Abraham Lincoln (con la voz de Bill Camp) y Frederick Douglass (con la voz de Leslie Odom Jr.) en 'Lincoln's Dilemma', que se estrenará el 18 de febrero de 2022 en Apple TV+. | Fuente: Apple TV+

Apple TV+ publicó el tráiler de "Lincoln's Dilemma", la nueva serie documental que consta de cuatro partes con historias nunca antes escuchadas sobre Abraham Lincoln y que revela el lado desconocido del histórico expresidente de Estados Unidos.

Narrado por Jeffrey Wright y con las voces de Bill Camp como Lincoln y Leslie Odom Jr. como Frederick Douglass, las cuatro partes de "Lincoln's Dilemma" se estrenarán mundialmente el próximo viernes 18 de febrero a través de la mencionada plataforma de streaming.

CONTEXTO DEL DOCUMENTAL

Basada en el libro del historiador David S. Reynolds, "Abe: Abraham Lincoln in his times", la serie presenta declaraciones de una amplia gama de periodistas, educadores y académicos de Lincoln, así como materiales de archivo raros, que ofrecen una mirada matizada al hombre apodado 'El gran emancipador'.

Con el trasfondo de la Guerra Civil, "Lincoln's Dilemma" también da voz a las narrativas de las personas esclavizadas, dando forma a una visión más completa de una América dividida en temas que incluyen la economía, la raza y la humanidad, subrayando la batalla de Lincoln para salvar el país.

La serie, dirigida por Olive y Goodman, es una producción de Eden Productions y Kunhardt Films. Los productores ejecutivos son Peter Kunhardt, Teddy Kunhardt, George Kunhardt, Josh Tyrangiel, Richard Plepler, Jacqueline Olive, Barak Goodman y Jelani Cobb.

Esta nueva producción se une a la lista de docuseries y documentales que figuran en el catálogo de Apple TV+, como "Boys State," ganador del premio Emmy; "The Velvet Underground", "Beastie Boys Story," ganador del premio Critics Choice; y el exitoso documental "Billie Eilish: The World's A Little Blurry".

También se espera el estreno de las próximas docuseries sobre Magic Johnson, "The Supermodels" y "Number One on the Call Sheet," de los aclamados narradores Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner y Dan Cogan.

