Aquaman tendrá una nueva serie animada en HBO Max. | Fuente: Warner Bros.

La futura plataforma de streaming HBO Max estrenará una serie de dibujos animados sobre "Aquaman", con el nombre "King of Atlantis", que supervisará James Wan, el director de la última película del superhéroe.



Como el propio nombre indica, "King of Atlantis" comenzará durante el primer día de trabajo del protagonista en el reino de Atlantis, anunció este miércoles WarnerMedia, la compañía de entretenimiento propietaria de los derechos audiovisuales del universo de cómics DC.



La serie animada constará de tres partes, en las que Aquaman se acompañará de dos personajes: Vulko, el erudito, y Mera, la princesa guerrera, para tratar de entenderse con los habitantes de la superficie y resolver los problemas de sus súbditos.



Wan, quien dirigió la cinta de "Aquaman" (2018), será el productor de esta serie televisiva junto a Victor Courtright y Marly Halpern-Graser.



"Aquaman: King of Atlantis" es la primera serie confirmada que la factoría DC elaborará para la plataforma HBO Max, aunque se rumorea que habrá más formatos, de forma similar a la relación que existe entre su competidora Marvel y el servicio Disney+.



La serie formará parte del catálogo de HBO Max, la plataforma de contenidos que prepara WarnerMedia y con la que espera competir contra Netflix y Disney +.



HBO Max se lanzará en mayo de 2020 e incluirá en su oferta a HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros.



De momento se desconoce cuál será el precio y la fecha de estreno en el mercado latinoamericano y europeo, aunque de seguir la misma estrategia que en EE.UU., el costo mensual en estos países sería el mismo que el de la actual suscripción a HBO (sin Max), pero con un catálogo que duplicará el número de títulos.



Así, el formato nuevo se unirá a una creciente lista de producciones originales como "Ballers", "Barry", "Euphoria", "Gentleman Jack", "High Maintenance", "His Dark Materials", "Insecure", "Los Espookys", "Lovecraft Country", "Mare of Easttown", "Mrs. Fletcher", "The Nevers", "My Brilliant Friend", "The Plot Against America", "Perry Mason", "Righteous Gemstones", "Succession", "Westworld" y "Watchmen", entre otros. EFE