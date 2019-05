Hulu confirmó que realizará serie originales de dos personajes de Marvel. | Fuente: Composición

La plataforma de streaming Hulu anunció este miércoles su nueva programación de contenidos, entre los que destacan dos series con personajes de Marvel, montajes para los amantes de la cocina y la adaptación de la novela "Nine Perfect Strangers", en la que será protagonista Nicole Kidman.



En una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York, Hulu dio cuenta de que su base de clientes ha ascendido a los 28 millones, de los cuales 26,8 millones son suscriptores de pago, y expuso sus apuestas a corto plazo, entre las que no falta el retorno de su éxito "The Handmaid's Tale".



Según un comunicado, esta firma rival de Netflix o HBO se ha asociado con Marvel para producir "Marvel's Ghost Rider", sobre el antihéroe Robbie Reyes, y "Marvel's Helstrom", sobre los hijos de un misterioso asesino en serie. Ambas series se estrenarán en 2020.



Hulu realizará series de acción real de los personajes de Marvel: Gosth Rider y Helstrom. | Fuente: Composición

Asimismo, Hulu va a ofrecer varios programas dedicados a los "foodies" de la mano del cocinero David Chang, fundador de la cadena de restaurantes Momofuku, y la modelo y presentadora Chrissy Teigen, comenzando por un "show" de cocina en el que ambos participarán y que tendrá un carácter familiar.



En cuanto al contenido original, la plataforma busca repetir el éxito de "Big Little Lies" adaptando otra novela de su autora, Liane Moriarty, llamada "Nine Perfect Strangers", que tiene lugar en un lujoso "resort" de salud y en la que es protagonista Nicole Kidman.



Otra apuesta destacada de la casa es una serie corta llamada "The Dropout" sobre Elizabeth Holmes, la ejecutiva de la fraudulenta empresa de análisis de sangre Theranos, que tiene como actriz estrella a Kate McKinnon.



La programación incluye la nueva temporada del drama "The Handmaid's Tale", que vuelve en junio, y de las comedias "Pen15" y "Ramy", entre otros títulos como "Veronica Mars", "Looking for Alaska", "Dollface" o "Wu-Tang: An American Saga".



Citado en el comunicado, el consejero delegado de Hulu, Randy Freer, subrayó que los consumidores de servicios a la carta "exigen algo mejor en cuestión de televisión, desde la experiencia del usuario hasta sus elecciones de contenido y la publicidad". y destacó el "crecimiento continuado" de la firma. EFE