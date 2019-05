Robert Downey Jr. compartió una foto inédita de las mujeres de "Avengers: Endgame". | Fuente: Composición

Sorpresa para los fans de Marvel. Robert Downey Jr. compartió una emotiva fotografía en su cuenta de Instagram donde aparecen las actrices que protagonizan uno de los momentos más emblemáticos de "Avengers: Endgame".

[ALERTA DE SPOILERS] Esta nota incluye parte de la trama de "Avengers: Endgame", si aún no has visto la película te recomendamos no seguir leyendo.

En la imagen compartida por el intérprete de Iron Man aparecen las actrices que dan vida a las superheroínas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) y quienes protagonizan el 'Girl Power' en la batalla contra Thanos y su ejercito.



Como se recuerda, en la película, Capitana Marvel (Brie Larson) intenta trasportar el Guantelete creado por Tony Stark y con las Gemas del Infinito que recolectaron los Vengadores de su viaje al pasado.

Sin embargo, esta era una tarea difícil para Capitana Marvel, por ello, todas la superheroínas del MCU se reunieron para ayudarla a combatir al Titán loco y su ejercito.

En el momento 'Girl Power' de "Avengers: Endgame" participan Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), Mantis (Pom Klementieff), Gamora (Zoe Saldaña), The Wasp (Evangeline Lilly), Okoye (Danai Gurira), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Nebula (Karen Gillan), Shuri (Letitia Wright) y todas ellas aparecen la foto.

Quien también protagoniza este momento es Valquiria (Tessa Thompson), sin embargo, ella no figura en la fotografía compartida por Robert Downey Jr.

"Un recuerdo con las mujeres de Marvel Studios. Un almuerzo donde tuve el placer de ser el afitrión", escribió en la leyenda de las fotos el actor.

La publicación ya lleva más de 6 millones de likes e interacciones por parte de los usuarios de Instagram