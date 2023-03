Kel Mitchell y Kenan Thompson protagonizaron ‘Good Burger', una película cómica estadounidense de 1997. | Fuente: Nickelodeon

¡Dex y Ed están de regreso! Los famosos actores y comediantes Kenan Thompson y Kel Mitchell volverán a protagonizar ‘Good Burger’, o por su nombre en español ‘Buena hamburguesa’, en su secuela.

Como se recuerda, esta cinta se estrenó en 1997 y se convirtió en un clásico de Nickelodeon. De acuerdo con medios internacionales, la segunda parte se estrenará por Paramount+ a finales de este año.

“Dexter Reed (Thompson) tiene mala suerte después de que otro de sus inventos falla. Ed (Mitchell) le da la bienvenida a Dex a Good Burger con los brazos abiertos y le devuelve su antiguo trabajo. Con un nuevo equipo trabajando en Good Burger, Dex diseña un plan para recuperarse, pero desafortunadamente pone en riesgo el destino de Good Burger una vez más”, reza la sinopsis.

Desde que se estrenó ‘Good Burger’, Kenan Thompson continuó con su carrera como actor cómico y ha aparecido regularmente en ‘Saturday Night Live’. Así que, tras el anuncio de una secuela de la película, se mostró emocionado.

“¡No puedo creer que hayan pasado poco más de 25 años desde que nació el excelente servicio al cliente en Good Burger! Ser parte de algo que tantas generaciones de personas han llegado a amar me ha enorgullecido mucho y ahora estar de vuelta donde todo comenzó a trabajar en la secuela ¡es surrealista! Me encanta actuar con mi hermano Kel y no puedo esperar para mostrarles a los fanáticos lo que han estado haciendo estos personajes desde la última vez que los vimos”, escribió en un comunicado.

Por su parte, Kel Mitchell habló sobre su personaje y cómo ponerse en la piel de Ed nuevamente “es una bendición”. “Es increíble volver y continuar con las historias de Dex, Ed y Good Burger tanto para las personas que crecieron viéndolos como para sus hijos”.

Murió el rapero Coolio, intérprete del tema musical de 'Kenan & Kel'

El famoso rapero Coolio murió el pasado 28 de septiembre, así lo anunció su mánager Jarez Posey a la agencia AFP. Las autoridades confirmaron su deceso luego de que el artista acudiera a la casa de uno de sus amigos en Los Ángeles, Estados Unidos.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte, sin embargo, los paramédicos que llegaron al lugar, sospechan que Artis Leon Ivey Jr. -nombre verdadero del intérprete- falleció de un infarto, según TMZ.

En los años 90, Coolio alcanzó la fama con su tema ‘Gangsta’s Paradise’, considerado un himno en el movimiento del rap ya que alcanzó el primer lugar en la lista de Billboard em 1995. Este icónico tema formó parte de la banda sonora de ‘Dangerous Minds’, que tuvo como protagonista a Michelle Pfeiffer.

Además, el rapero es quien cantó ‘Aw, Here It Goes’, tema musical de la serie de Nickelodeon, ‘Kenan & Kel’ (1996). La última publicación del artista fue un fragmento de su presentación en ACL Live, evento que se realizó en Texas.

