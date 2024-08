'Cowboy Cartel': serie de Apple TV+ cuenta la caída del cartel mexicano Los Zetas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Apple TV+ lanzó una nueva serie documental Cowboy cartel donde muestra los secretos del cártel de Los Zetas. En esta producción, los directores Dan Johnstone y Castor Fernandez revelan cómo el FBI descubrió el negocio clandestino de esta banda criminal que servía para lavar dinero.

"Vamos a contar historias humanas, si lo cuentas desde el punto de vista de quienes fueron impactados, mostrando el daño y los perjuicios que experimentaron, no se enaltece nada. Es cuando lo entiendes a un nivel humano, no nos interesaba contar una historia de violencia", mencionó Johnstone a El Sol de México. Asimismo, su compañero resaltó que no se centraron en sus actos como decapitaciones, agresiones, matanzas y más, ya que solo se han limitado en contar la manera en la que triunfó el bien.

Encabezado por el agente de FBI Scott Lawson, la investigación desmanteló la red de operaciones de Los Zetas que, en esa época, estaba al mando de los hermanos Omar y José Treviño Morales. Fernandez confesó que no fue fácil hablar con las autoridades norteamericanas para que cuenten toda su travesía así que, después de insistir por mucho tiempo, al fin obtuvo una respuesta positiva.

"Solo queríamos que cada uno de ellos se sentara con nosotros y nos dijera cómo se sintieron. Cuando ves la docuserie, no ves a agentes federales, ves a los seres humanos detrás de la placa. Ves a personas con emociones humanas, de esa manera todos nos podemos relacionar con esa experiencia, porque no son invencibles", comentó.

Scott Lawson es uno de los protagonistas de Cowboy cartel que narra cómo al agente rastreó las transacciones de caballos de carreras de los hermanos Treviño, los líderes de Los Zetas, y se infiltró en el cartel. Además de su testimonio, la docuserie cuenta con declaraciones del agente del Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) Steve Pennington; los oficiales de policía Steve Junker, Brian Schutt y Kim Williams; el Fiscal Adjunto de los Estados Unidos, Doug Gardner, y la periodista del New York Times Ginger Thompson.

Los Zetas, que operaban en la zona noreste, fue uno de los carteles más sanguinarios de la historia de México y competía con el cartel de Sinaloa por el control del narcotráfico. Su época de mayor poder fue entre 2000 y 2015.

¿Quiénes eran Los Zetas?

Los Zetas eran un cártel del narcotráfico mexicano, conocido por su extrema violencia y sofisticación en sus operaciones. Originalmente formado a fines de la década de 1990 como el brazo armado del Cártel del Golfo, fueron creados por desertores de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Su nombre proviene del código militar utilizado por los oficiales de alto rango.

A lo largo de los años, se independizaron de mencionado grupo y establecieron su propia organización criminal, diversificándose en una amplia gama de actividades delictivas, que incluyen el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y tráfico de personas. Eran conocidos por su crueldad y por utilizar tácticas militares en sus operaciones, lo que los convirtió en uno de los cárteles más temidos y peligrosos de México.

Los esfuerzos del gobierno mexicano y norteamericano lograron desmantelar la organización de Los Zetas, sin embargo, siguen siendo una fuerza significativa en el panorama del crimen organizado en el país.

