'La primera vez' tendrá tercera temporada: Netflix continuará con la historia de amor entre Eva y Camilo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La primera vez, serie colombiana de Netflix, tendrá una tercera temporada. A través de un comunicado emitido por la plataforma, anunciaron que esta producción ambientada en los años 70 en Bogotá, continuará con la historia del amor imposible entre Eva (Francisca Estevez) y Camilo Granados (Emmanuel Restrepo).

Asimismo, en las redes sociales, el creador Dago García comentó que esta producción está basada en su época escolar y cuenta la trama de este amor adolescente. Pero no solo se centra en ello, también en la sexualidad, amistad, madurez y más. La confirmación de la temporada la convierte en la primera serie original colombiana que llega a una tercera parte en Netflix.

La primera vez sigue cosechando éxitos ya que, a inicios de este año, el elenco recibió siete galadornes en los premios India Catalina 2023. También hizo posible que el Grupo Niche colaborara por primera vez con una mujer, Juliana Velásquez, para la canción oficial. A pesar de que no hay fecha de estreno oficial para la continuación, Netflix adelantó sobre qué tratará.

"Emmanuel Restrepo, Francisca Estévez, Sara Pinzón, Santiago Alarcón, Verónica Orozco y todo el talento que personifica al parche de amigos del José María Root nos llevarán de vuelta a la Bogotá de los años 70 con muchas preguntas aún por resolver. Ahora que Pabón (Julián Cerati) regresa al colegio, mientras Luisa (Pinzón), ahora madre, da rienda suelta a su relación con Arbeláez (Mateo García), y Castro (Brandon Figueredo) lucha por revertir su suspensión, quedan en el aire dudas como ¿qué pasará con el José María Root tras la disputa entre Eva (Francisca Estevez) y Quiñonez? Y más importante aún, ¿Granados persistirá en su ilusión de conquistar el corazón de Eva ahora que entra a una nueva etapa de su vida como padre?", dice el comunicado.

La mención de César Cueto en La primera vez

En el tercer capítulo de la primera temporada llamado Retrato del artista adolescente, el grupo de amigos de Camilo trata de convencer a Eva de que no se vaya del colegio, por ello, hacen un plan para que se une a alguna actividad extracurricular.

Es así que cada uno de ellos piensa en una idea para convencerla. Castro propone que haya integración en el fútbol, pero su compañero Arbeláez se niega porque asegura que “el fútbol no es arte”.

Pero el debate surge cuando mencionan al futbolista peruano César Cueto. “¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Es que ustedes no han escuchado hablar de César Cueto? ´El poeta de la zurda’”, dice uno de ellos. Así, Eva asiente con la cabeza y confiesa que también ama el fútbol, pero su papá no la deja y si la ve jugando, “la mete en un manicomio”. De esta manera, queda descartado que este deporte sea una alternativa para las actividades escolares.

La primera vez fue la serie colombiana más vista de Netflix

A la semana de su estreno, La primera vez -que ya tiene su segunda temporada disponible- se posicionó como la más vista de Netflix.

"Qué felicidad saber que los fans hayan amado esta serie tanto como nosotros (…) Nos emociona anunciarles que podrán seguir disfrutando de esta historia, que nos permitió viajar en el tiempo a la Bogotá de los 70 y seguir conociendo más de esos personajes que nos recordaron que después de La primera vez todo cambió”, comentó la directora de contenidos del streaming, Carolina Leconte.

Podcast recomendado Con el fin de recaudar más dinero, Gerardo López, jefe de SUNAT, dijo que dicha institución está alistando una propuesta para aplicar la "tasa Netflix", es decir, cobrar un impuesto a los servicios de streaming como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime, ya que actualmente no tributan. Entérate más sobre esta propuesta en el siguiente informe. Leer más Informes RPP | podcast Tasa Netflix: ¿De qué trata esta propuesta de SUNAT para recaudar más dinero?