Este miércoles 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y Disney+ quiere celebrarlo con el estreno de Disney Gallery: El Libro de Boba Fett y cortos especiales de LEGO Star Wars en Disney Channel.

Sin embargo, se puede disfrutar de estas producciones mientras aguardan el esperado estreno de Obi-Wan Kenobi, la nueva miniserie de Lucasfilm que llegará al servicio de streaming con capítulo doble el 27 de mayo.

El 4 de mayo es la fecha que los fans de Star Wars en todo el mundo eligieron para celebrar y honrar lo relacionado con la saga más famosa de todos los tiempos. Se trata de una tradición anual que realza el espíritu del fanatismo compartido por Star Wars con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más.

El mensaje “May the 4th be with you” conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”, en español).

Celebra el Día de Star Wars en Disney+ con estas series y películas

1. Obi-Wan Kenobi

Este Día de Star Wars da inicio en Disney+ a la cuenta regresiva hacia uno de los estrenos más esperados. El 27 de mayo aterriza en la plataforma Obi-Wan Kenobi.

Protagonizada por Ewan McGregor como el icónico maestro Jedi, la historia transcurre diez años después de los eventos ocurridos en Star Wars: La Venganza De Los Sith, donde Kenobi enfrenta su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al lado oscuro y conocido como el malvado Lord Sith Darth Vader.

2. Disney Gallery: El Libro de Boba Fett

Como parte de las celebraciones, el 4 de mayo los fans podrán disfrutar de Disney Gallery: El Libro de Boba Fett, la serie de Disney+ que explora el detrás de cámara de El libro de Boba Fett, cuya temporada completa disponible en Disney+ sigue al legendario cazarrecompensas Boba Fett (Temuera Morrison) y la mercenaria Fennec Shand (Ming Na-Wen) mientras navegan por el lado criminal de la galaxia de regreso a las arenas de Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solía gobernar Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

3. The Mandalorian

A su vez, se pueden disfrutar en la plataforma de todos los capítulos de las temporadas 1 y 2 de The Mandalorian, la serie original de acción real de Lucasfilm que sigue a El Mandaloriano (Pedro Pascal) y Grogu en su recorrido por la galaxia, en la era posterior a la caída del Imperio Galáctico.

4. Películas de Star Wars en animación

Por otra parte, para quienes gustan de la animación, Disney+ presenta 3 opciones para celebrar: Star Wars: Visions, Star Wars: The Bad Batch y Star Wars: La Guerra de los Clones. La primera presenta una colección de historias cortas a través de anime.

Star Wars: The Bad Batch, en tanto, sigue a los clones experimentales de élite de El Lote Malo mientras se abren camino en una galaxia muy cambiante. Por último, se pueden ver en la plataforma las siete temporadas completas de la icónica serie de avanzada animación digital Star Wars La Guerra de los Clones.

5. Lego Star Wars

Por último, la Fuerza llega a Disney Channel con los cortos especiales de LEGO Star Wars durante todo el mes. En estos cortos la diversión no tiene fin: desde aventuras en la nieve hasta sucesos fantasmales, los personajes más entrañables de Star Wars viven experiencias únicas en una galaxia muy, muy lejana.

