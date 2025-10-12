Diane Keaton: 10 películas para recordar a la leyenda de Hollywood y dónde verlas en streaming

De musa de Woody Allen a ícono de la comedia romántica y la elegancia en la pantalla, recordamos diez películas de Diane Keaton y dónde verlas online.

Hollywood despide a una de sus figuras más queridas. Diane Keaton, actriz, directora y productora estadounidense, falleció el sábado 11 de octubre a los 79 años, según confirmó su familia a People. No se han revelado detalles sobre las causas del deceso, mientras sus seres queridos pidieron privacidad “en este momento de gran tristeza”.

Su carrera abarcó más de cinco décadas. Fue la novia de Michael Corleone (Al Pacino) en El padrino (1972), pero también protagonizó comedias como El padre de la novia (1991) y El club de las divorciadas (1996), donde compartió roles con Bette Midler y Goldie Hawn. Sin embargo, su papel más recordado es el de la eterna Annie Hall, junto a Woody Allen, personaje que le valió el Oscar a Mejor Actriz en 1977 y la convirtió en un referente de estilo, humor e independencia femenina en la pantalla grande.

El padrino (1972)

En el clásico de Francis Ford Coppola, Keaton interpreta a Kay Adams, la mujer que entra al mundo de la familia Corleone sin imaginar las consecuencias. Su mirada inocente contrasta con la oscuridad del poder, y su última escena —cuando la puerta se cierra lentamente ante ella— es una de las más recordadas del cine.

Dirige: Francis Ford Coppola

Actúan: Al Pacino, Diane Keaton, Marlon Brando

Disponible en Mercado Play, Netflix, Apple TV+

Annie Hall (1977)

El papel que definió su carrera y le dio el Oscar. Keaton encarna a Annie, una mujer libre, excéntrica y encantadora que se enfrenta al amor y al desencanto con ironía y ternura. Su estilo, su risa y su famoso “La-di-da” marcaron una época.

Dirige: Woody Allen

Actúan: Diane Keaton, Woody Allen

Disponible en Claro Video, Apple TV+

Manhattan (1979)

Keaton interpreta a Mary Wilke, una periodista brillante y sarcástica que se cruza con el protagonista en una historia sobre amor, arte y contradicciones. La película consolidó la química entre Allen y Keaton, y su retrato del Nueva York intelectual sigue siendo icónico.

Dirige: Woody Allen

Actúan: Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway

Disponible en Claro Video, Apple TV+

Rojos (1981)

Warren Beatty dirige y protagoniza este épico drama político donde Keaton interpreta a Louise Bryant, periodista y activista feminista. Su actuación le valió una nominación al Oscar. La película es un retrato apasionado del idealismo y la lucha social.

Dirige: Warren Beatty

Actúan: Warren Beatty, Diane Keaton, Jack Nicholson

Disponible en Apple TV+, Prime Video

¿Quién llamó a la cigüeña? (1987)

Una comedia encantadora que mostró el costado más ligero de Keaton. Interpreta a una ejecutiva que hereda inesperadamente un bebé y debe reinventar su vida entre pañales y reuniones. Divertida, entrañable y con mensaje feminista adelantado a su tiempo.

Dirige: Charles Shyer

Actúan: Diane Keaton, Sam Shepard, James Spader

Disponible en Apple TV+, Prime Video

El padre de la novia (1991)

Keaton brilla como Nina Banks, madre comprensiva y esposa paciente de un padre en crisis ante la boda de su hija. Junto a Steve Martin, logra una de las comedias familiares más queridas de los noventa.

Dirige: Charles Shyer

Actúan: Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley

Disponible en Prime Video

La sangre que nos une (1996)

En este drama íntimo, Keaton comparte escena con Meryl Streep como hermanas enfrentadas por el deber y la enfermedad. Su interpretación le valió una nominación al Oscar y mostró su capacidad para la emoción contenida.

Dirige: Jerry Zaks

Actúan: Diane Keaton, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio

Disponible en Apple TV+, Prime Video

El club de las divorciadas (1996)

Comedia de empoderamiento femenino donde Keaton, junto a Goldie Hawn y Bette Midler, interpreta a una mujer que se reinventa tras el divorcio. Divertida y revitalizadora, es un clásico del cine sobre amistad y segundas oportunidades.

Dirige: Hugh Wilson

Actúan: Diane Keaton, Goldie Hawn, Bette Midler

Disponible en Apple TV+

Alguien tiene que ceder (2003)

Una de las comedias románticas más celebradas de los 2000. Keaton da vida a una dramaturga madura que se enamora —a pesar de todo— del personaje de Jack Nicholson. Su papel le valió otra nominación al Oscar y la consolidó como reina del género.

Dirige: Nancy Meyers

Actúan: Diane Keaton, Jack Nicholson, Keanu Reeves

Disponible en Apple TV+

La joya de la familia (2005)

Keaton interpreta a la matriarca de una familia disfuncional que se reúne por Navidad. Entre risas y tensiones, la actriz equilibra humor y ternura con la naturalidad que la convirtió en una de las intérpretes más queridas de Hollywood.

Dirige: Thomas Bezucha

Actúan: Diane Keaton, Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney

Disponible en Prime Video

