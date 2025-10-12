Diane Keaton murió: Ramón García recuerda a la eterna Annie Hall y la anécdota que compartieron en 'The Young Pope'

El actor peruano compartió una anécdota con Diane Keaton, a quien conoció durante el rodaje de The Young Pope, y le dedicó un emotivo mensaje tras su fallecimiento a los 79 años.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La muerte de Diane Keaton, a los 79 años, el pasado sábado 11 de octubre, ha generado una ola de reacciones en la industria del entretenimiento Actores, directores y colegas de distintas generaciones rindieron homenaje a la icónica estrella estadounidense, recordando su talento, humor y legado.

Entre las muestras de afecto también destacó la del actor peruano Ramón García. El intérprete nacional coincidió con Keaton durante las grabaciones de The Young Pope (2016), la serie de Paolo Sorrentino protagonizada por Jude Law para HBO. En la ficción, García interpretó al cardenal Aguirre, mientras que Keaton dio vida a sor María, una monja cercana al papa Lenny Belardo (Law), quien asume el nombre de Pío XIII.

El día que Ramón García conoció a Diane Keaton

“Con Diane Keaton en la grabación de The Young Pope”, escribió Ramón García en sus redes sociales junto a una fotografía donde aparece abrazado por la actriz, ambos caracterizados como sus personajes. En sus historias de Instagram añadió un mensaje breve pero sentido: “Que en paz descanses, Diane Keaton.”

En otra publicación, el actor recordó una entrevista ofrecida en septiembre al canal Cine Peruano, donde relató con humor cómo fue su encuentro con la ganadora del Oscar. “Tuve una sola escena con Diane Keaton y no teníamos texto. Éramos el séquito que acompañaba al papa el día que visita un hangar lleno de regalos que le enviaban desde todo el mundo”, contó.

Luego añadió entre risas: “El papa iba caminando, y detrás de él estábamos Diane Keaton —sor María— y yo. En un momento dicen ‘¡Corten!’, y ella se me acerca y me pregunta: ‘¿Quién eres tú?’. Le respondí: ‘Soy el cardenal Aguirre’. Luego: ‘¿Y de dónde eres?’ —‘De Perú’—. Entonces me dice: ‘¿Y cómo llegaste aquí?’... y le respondí: ‘En avión’”.

Según García, Keaton reaccionó con sorpresa y una leve molestia, pero él mantuvo el humor: “Le dije: ‘No te enojes, pregúntale a él’ (señalando a otro compañero del set)”, recordó entre carcajadas.

Hollywood despide a Diane Keaton

La partida de Diane Keaton, recordada por su papel en Annie Hall, ha conmovido a toda la industria. Su familia confirmó su fallecimiento a la revista People y pidió privacidad “en este momento de gran tristeza”, sin ofrecer detalles sobre las causas del deceso.

Varias figuras de Hollywood se despidieron de la actriz con emotivos mensajes. Bette Midler, su compañera en El club de las divorciadas (1996), escribió: “No puedo expresarles lo insoportablemente triste que me produce esto. Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia ni competitividad”.

Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a su hija en El padre de la novia, también le dedicó unas palabras: “Trabajar contigo siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida. Eres única. Gracias por tu amabilidad, tu generosidad, tu talento y, sobre todo, tu risa".

Por su parte, Elizabeth Perkins la recordó con admiración: “Diane era un tesoro nacional, con estilo, gracia, inteligencia y un talento inmenso. Gracias por ser mi heroína moderna y mostrarle a una joven actriz lo que significaba ser valiente y auténtica”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis