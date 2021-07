El éxito de "Black Widow" se ve empañado por la piratería en internet. | Fuente: Marvel Studios | Fotógrafo: Jay Maidment

“Black Widow” pasó de ser una alegría a convertirse en un dolor de cabeza. A pesar de haber recaudado más de 200 millones de dólares –una muy cifra positiva– en su primer fin de semana, las cadenas de cine no están contentas con el estreno simultáneo de las salas y el Premier Access de Disney+.

El pasado 9 de julio, la nueva película de Marvel abrió con una ganancia de 80 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, sumado a ello obtuvo una recaudación adicional de 60 millones a nivel mundial. Eso llevó a cerrar su primer fin de semana con una cifra global de 200 millones.

Sin embargo, la Asociación nacional de propietarios de teatros (NATO, por sus siglas en inglés) en EE.UU. compartieron un comunicado, vía Variety, donde enérgicamente apuntan a un “desempeño inferior” de la cinta “Black Widow” en salas y Disney+. Culpan de las pérdidas monetarias al lanzamiento del mismo día en las dos opciones que posee el cliente.

“A pesar de las afirmaciones de que esta estrategia de lanzamiento improvisado de la era de la pandemia fue un éxito para Disney y el modelo de lanzamiento simultáneo, demuestra que un lanzamiento cinematográfico exclusivo significa más ingresos para todos los usuarios interesados en cada ciclo de vida de la película”, se lee en el pronunciamiento.

En medio del resurgimiento de los cines en plena pandemia, no sorprende que la NATO rechace fervientemente que los estudios Hollywood no proyecten sus filmes exclusivamente en una pantalla grande. Inicialmente, se planteó la medida que tendrían que pasar 75 días antes de ser difundidas mediante un servicio streaming, pero ya no es así.

Las pérdidas monetarias de “Black Widow”

Sin un estreno híbrido, los propietarios de los cines predijeron que “Black Widow” se hubiera asegurado un primer fin de semana mucho más alto, entre los 92 y 100 millones de dólares. Pese a que el filme de Marvel se disparó más en el primer fin de semana que “Un lugar en silencio 2” y “F9”, la venta de entradas descendió con creces en los siguientes días.

Según las estadísticas presentadas por la NATO, se presenta una enorme disminución de 69%, algo que la asociación describe como un “impresionante colapso en los ingresos teatrales en el segundo fin de semana”. Disney declinó en responder a la polémica suscitada, por lo que todavía es incierto el futuro del Premier Access en su plataforma digital para futuros estrenos.

