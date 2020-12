Disney+ dispone de una buena selección de películas navideñas para ver en familia. | Fuente: Disney

El espíritu navideño está presente en todos los hogares. ¿Qué mejor que hacer una maratón de películas navideñas antes del gran día? Disney Plus cuenta con una gran colección de clásicos: de "Mi pobre angelito" a "Milagro en la calle 34".

La cinta, protagonizada por Macaulay Culkin, se ha convertido en todo un clásico navideño desde su estreno en 1990. Si no conoces la historia, la película sigue a Kevin McCallister (Culkin) quien debe defender su casa de dos ladrones tras quedarse solo (por accidente) en su hogar en Navidad.

2. 12 citas de Navidad

Protagonizada por Amy Smart y Mark-Paul Gosselaar, está disponible en Disney Plus. Kate no termina de encajar que su exnovio ya no sienta interés por ella, así que concierta una cita a ciegas que sale mal. En medio de unas compras de Navidad, se desmaya y al despertar descubre que aún no se ha dado la cita. Es su segunda oportunidad.



3. Noelle

La hija de Kris Kringle tiene mucho espíritu navideño y ganas de hacer algo importante como su hermano Nick, que se convertirá en Santa Claus en Navidad, siguiendo los pasos de su padre. Cuando Nick está a punto de derrumbarse por la presión, Noelle le sugiere que se tome un descanso... pero no vuelve. Ella deberá encontrar a su hermano y traerlo de vuelta a tiempo para salvar la Navidad. Protagonizada por Anna Kendrick y Bill Hader, se estrenó directamente en Disney+.



Eleanor (Jillian Bell), una inexperta hada madrina, descubre que su profesión está a punto de extinguirse. Ella decide demostrarle al mundo que aún son necesarias. Al encontrar una carta traspapelada de una niña de 12 años en apuros, Eleanor decide buscarla y descubre que Mackenzie (Isla Fisher) es ahora una madre soltera de 40 años. Habiendo perdido a su marido algunos años atrás, Mackenzie ha renunciado a la idea de "felices para siempre", pero la tenaz Eleanor se empeñará en que Mackenzie le dé una nueva oportunidad a la felicidad, le guste o no.

5. Santa Claúsula

En Nochebuena, el papá divorciado Scott Calvin (Tim Allen) y su hijo ven que Papá Noel se ha caído de su tejado. Scott toma el trineo y como nuevo Santa debe convencer a un mundo de incrédulos. Incluido él mismo.

6. Star Wars Lego: Especial de las fiestas

Mientras sus amigos se preparan para celebrar el Día de la Vida, Rey viaja a un templo Jedi con BB-8 para explorar la Fuerza y revelar sus misterios más profundos. Una vez allí, revive historias inolvidables en diferentes épocas de la galaxia y se cruza con los héroes y villanos más famosos de la saga. ¿Llegará a tiempo para el gran festejo?

7. El extraño mundo de Jack

La cinta -basada en la historia y personajes de Tim Burton- se convirtió en un clásico tanto navideño como de Halloween, al unir a ambas festividades. Cansado de su rutina de sustos, el rey de las cabalazas, Jack Skellington, desea difundir la alegría navideña. Pero su misión pone en riesgo a Papá Noel y transforma la Navidad en una pesadilla. Jack decide volver a ser el rey de Halloween.

8. Milagro en la calle 34

La pequeña Susan tiene dudas sobre el milagro más duradero de la niñez: Papá Noel. Entonces, ella conoce a Kriss Kringle, un Papá Noel de una tienda que dice ser el verdadero. La cinta está disponible en Disney Plus.