La historia de "King Kong" será adaptada a una serie por Disney+. | Fuente: Warner Bros.

James Wan, director detrás de títulos como "Saw", "Aquaman", la saga "Expediente Warren" o varias entregas de "Fast & Furious", ya tiene un nuevo proyecto como productor en el horizonte. El cineasta está preparando una serie de King Kong en imagen real para Disney+.

Según el portal Deadline, "King Kong" es el título provisional de la producción, que Wan producirá a través de Atomic Monster. Stephany Folsom será la encargada de escribir el guion. La ficción, que será la primera serie de imagen real del universo King Kong, está en sus primeras etapas de desarrollo.

"King Kong es un drama de acción y aventuras en forma de serie que trae la clásica historia del monstruo a la era moderna, con un regreso a la Isla Calavera y el amanecer de un nuevo Kong", adelantó el medio especializado.

"La serie explorará la mitología del origen de King Kong y los misterios sobrenaturales de su hogar, basándose en los libros originales de Merian C. Cooper y las nuevas novelas de King Kong de Joe DeVito", añadió.

La cinta de 1933, "King Kong", fue la primera en llevar a la gran pantalla la historia del simio gigante. | Fuente: Warner Bros. Ent.

"King Kong" no será parte del MonsterVerse

King Kong ha dado pie a numerosas producciones a lo largo de los años. En 1933 se estrenó una película dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, y ya en 1976 se hizo una nueva versión protagonizada por Jeff Bridges y Jessica Lange.

Peter Jackson también lanzó su propia película en 2005. Además, el personaje forma parte del MonsterVerse de Warner Bros. y Legendary Entertainment, ya que ha aparecido en "Kong: La isla calavera" y "Godzilla vs. Kong".

Cabe destacar que la serie de Disney+ no formará parte del MonsterVerse en el que se enmarcan las películas de "Godzilla vs Kong". Sin embargo, los rumores apuntan a que Netflix está desarrollando una serie de animación ambientada en la Isla Calavera que sí formará parte del MonsterVerse.

"Godzilla vs. Kong", como se recuerda, fue la cuarta entrega de la franquicia ‘Monsterverse’, un universo de películas que cuenta ya con "Godzilla, Kong: Skull Island" y "Godzilla: King of the Monsters", que se estrenó en mayo de 2019.

Los mejores títulos de James Wan

James Wan obtuvo un gran éxito al generar la franquicia cinematográfica y de género gore 'Saw', y desde entonces no ha parado hasta convertirse en uno de los mejores directores/productores en la industria cinematográfica del horror.

Sin embargo, el director no se ha quedado en un solo género, sino también ha explorado otros mundos como acción, aventura, thriller y hasta superhéroes.

A continuación, una lista sobre las películas más conocidas que James Wan ha dirigido hasta la fecha, además de las conocidas "Saw", "Aquaman" y "Rápidos y Furiosos 7".



"Maligno" ("Malignant", 2021): Esta es una filme de terror psicológico inspirado en giallo (género de suspenso y terror italiano); fue obra de un break que se dio James Wan para volver a sus raíces del terror después de afirmar que se retiraba.

"Insidious 2" (2013): Esta segunda parte funciona perfectamente como complemento de la primera. James Wan usa los mismos trucos de la versión inicial una y otra vez.



"Stygian" (2000): Al día de hoy, esta película no ha sido encontrada. Lo único que se sabe, aparte de que fue dirigida por James Wan y Shannon Young, es su sinopsis. "Jamie y Melinda, una joven pareja, se encuentran atrapados en un mundo llamado "El Exilio". La labor de Jamie consiste en encontrar a Melinda en ese extraño lugar".

"Kong: La isla calavera" fue una de las últimas películas centradas en esta criatura de fantasía. | Fuente: Warner Bros. Pictures

"Expediente Warren: El caso Enfield (2016): James Wan tuvo un gran éxito con esta entrega, dio todo de él y explotó su máximo potencial. El director mejoró, perfeccionó y corrigió muchas cosas y salió esta obra magistral.

"Silencio desde el mal" ("Dead Silence", 2007): Considerada la mejor película de James Wan, sus escenas gore, con muertes, fantasmas, oscuridad, muñecos y demás, la convierten en un bello espectáculo. "Un joven viudo regresa a su hogar para investigar el asesinato de su mujer. Allí descubre la leyenda de Mary Shaw, una ventrílocua que pidió ser enterrada junto a sus 101 "muñecos". Uno de ellos parece haber vuelto de la tumba, y no precisamente con buenas intenciones.

