Revelan los estrenos para la celebración del Disney+ Day: ¿qué producciones se suman al catálogo? | Fuente: Disney

La plataforma de streaming Disney+, anunció una serie de estrenos para celebrar el Disney+ Day, evento que regresa el próximo 8 de septiembre con más experiencias especiales, sorpresas y descuentos para todos sus suscriptores.

Los nuevos títulos incluyen 'Thor: Love and Thunder' de Marvel Studios, 'Obi-Wan Kenobi: El retorno de un Jedi' de Star Wars, Bodas de infarto, Mike, Pistol, Tierra Incógnita, 'Pinocho' en live-action y un nuevo corto sobre Los Simpson.

Según Disney+, al menos 15 producciones se sumarán al catálogo para festejar un año más vida del servicio streaming.

Esta celebración será la antesala al D23 Expo de la compañía, donde se realizarán anuncios y otros adelantos de contenido proveniente de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic y todo lo demás que posee el grande del entretenimiento.

Pinocho

'Pinocho', la nueva película live-action de Disney, se estrena el 8 de septiembre en el servicio de streaming. La producción vuelve a contar la historia de la marioneta de madera que busca convertirse en un niño de verdad.

El reparto incluye a Tom Hanks (Gepetto), Benjamin Evan Ainsworth (Pinocho), Joseph Gordon-Levitt (Pepe Grillo), Cynthia Erivo (El Hada Azul), Keegan-Michael Key (El Honrado Juan), Lorraine Bracco (Sofía la Gaviota) y Luke Evans (El Cochero).

Cars on the Road

Rayo McQueen y Mate están de regreso. 'Cars on the Road', la serie original de Disney y Pixar que se estrena en Disney+, presenta a los inseparables amigos de cuatro ruedas en una nueva aventura que los lleva a recorrer Estados Unidos.

Como parte de los lanzamientos previstos para el Disney+ Day, la producción cuenta nuevamente con Owen Wilson y Larry the Cable Guy en las voces de Rayo McQueen y Mate respectivamente. Con producción de Marc Sondheimer, la serie animada cuenta con 9 capítulos que el público podrá ver exclusivamente en el servicio de streaming.

Obi-Wan Kenobi, el documental de Star Wars

Los fanáticos de Star Wars pudieron disfrutar de las aventuras de Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), que incluyeron un épico encuentro con Anakin Skywalker/Darth Vader (Hayden Christensen), en la serie original de Lucasfilm para Disney+ que lleva su nombre como título.

Si muchos se quedaron con las ganas de conocer más sobre el Maestro Jedi, Disney+ Day traerá el estreno del documental Obi-Wan Kenobi: El regreso del Jedi al servicio de streaming.

'Thor: Love and Thunder'

Después de su gran estreno en cines, "Thor: Love and Thunder" se estrenará en Disney+. La cinta sigue en cronología a “Avengers: Endgame”, penúltima cinta de la fase 4 del UCM, anterior a “Spider-Man: No Way Home”.

“Thor: Love and Thunder” llega el 8 de setiembre a Disney+. Esta cinta, producida por cuarta vez para la gran pantalla por Marvel nos trae la lucha contra un asesino intergaláctico. Es interpretado por Chris Hemsworth, y es acompañado en los roles estelares por Natalie Portman y Christian Bale.

