¿Qué hubiese pasado si Peggy Carter fuese la primera vengadora? “What if…?”, la primera serie animada de Marvel Studios para Disney+, busca darle respuesta con su primer capitulo. | Fuente: Marvel Studios

Siguiendo con los estrenos en streaming de producciones televisivas de Marvel Studios para Disney+, este miércoles 11 de agosto volvemos a los episodios semanales con “What if…?”, la nueva propuesta animada (y la primera serie de animación de Marvel Studios para Disney+) que responderá el qué hubiese pasado sí de algunas de las historias más clásicas del Universo Cinematográfico de Marvel.

El concepto de “What if…?” proviene de los cómics del mismo nombre y aborda posibilidades diferentes de lo que conocimos en el UCM. Su primer capítulo, estrenado este 11 de agosto, trae a Peggy Carter siendo la que toma el lugar de Steve Rogers como el Capitán América, o en este caso como la Capitana Carter.

Esta es nuestra reseña del primer episodio.





[ALERTA SPOILERS]

La parte inicial del episodio, y que será la constante en los siguientes capítulos, nos introduce al Vigilante, una especie de presentador de cada historia y que, al igual que su personaje en los cómics, observa sin intervenir en la vida de los seres.

Con solo 30 minutos de duración, el primer episodio de “What if…?” nos trae la historia de Peggy Carter como la primera vengadora, un resumen acelerado y sustituido de lo que vimos en “Capitán América, el primer vengador”, la cinta que narra el surgimiento de Steve Rogers como el Capitán América.

Pero, ¿qué hubiese pasado si Peggy Carter hubiese decidido quedarse en la sala cuando se iniciara el procedimiento a Rogers? Desde ahí parte esta historia de “What if…?”. Lo que vemos después es como una explosión causada por un infiltrado de Hydra interrumpe el experimento y, al tratar de robar el Suero del Supersoldado, hiere a Steve dejándolo incapaz de seguir con la hazaña. Ahí, con el tiempo en contra, Peggy decide tomar su lugar y ser parte del experimento. Howard Stark presiona los botones, el suero del supersoldado ingresa en su sangre y… así nace la Capitana Carter.

Pese a que demuestra su poder, la Capitana Carter no es “comercial” para los del gobierno y no puede ser usada como propaganda como se hizo con Steve Rogers. Incluso, el jefe del departamento pone en duda la capacidad de pelea de la Capitana Carter con una frase cargada de machismo: “Las mujeres no pueden pelear, ¿qué pasa si se les rompe una uña?”. La Capitana Carter tiene que tomar su camino solitario como superheroína.

Seguimos con la historia y Howard Stark, al igual que en la cinta, hace el primer escudo de Vibranium para el primer supersoldado, en este caso para la Capitana Carter, con la bandera del Reino Unido en lugar de la de Estados Unidos. Además, crea la primera armadura operada por Steve Rogers.

En la misión de rescatar a Bucky, y alterando lo que conocemos, este nunca cae por lo que nunca es atrapado por Hydra, nunca le lavan el cerebro y nunca lo convierten en el Soldado del Invierno.

Cráneo Rojo hace su aparición en este episodio también y busca el Teseracto. Sin embargo, nunca es transportado a Vormir y no se convierte en el guardián de la Gema del Alma. En su lugar, abre un portal y trae una criatura a la que enfrentan Capitana Carter y compañía. En esa lucha, Peggy entra en ese portal y es transportada al futuro. Es aquí donde se une a los Avengers.

Quedan en incógnita cómo el Teseracto llega a manos de Nick Fury, si esta gema le da también- en esta realidad- los poderes a Capitana Marvel, dónde está Steve Rogers, qué pasó con Bucky, cómo funcionan esos portales... incógnitas que tal vez no tengan respuesta.

La única pregunta que responderá la serie es... "What if...?".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia



EER 3x12 ESPECIAL MARVEL: las puertas que abren las series y lo que se viene en el UCM

Ahora sí, terminó Loki y las fichas para la nueva saga del Universo Cinematográfico de Marvel están claras. En este episodio comentamos las series, pero un invitado especial nos visita y nos ayuda a profundizar en las historias de los cómics de Marvel que alimentan directamente de personajes e historias esta nueva etapa. ¿Qué nos dejaron las series y qué significan para las próximas películas? Un episodio con "carnecita".